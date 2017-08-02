أنباء عن مقتل 20 عنصراً من قوات النظام غرب حلب

(د ب أ): أفاد قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، بمقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام السوري في هجوم شنته عناصر الهيئة على مواقع للقوات الحكومية غرب مدينة حلب شمال سوريا ليل الثلاثاء /الاربعاء .

وقال القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه إن ” مجموعة الاقتحام وقوات النخبة الخاصة في هيئة تحرير الشام تسللت ليل الثلاثاء/ الاربعاء الى نقاط لقوات النظام في منطقة الملاح غرب حلب ونفذت عملية نوعية تمكنت من قتل 20 عنصراً وإصابة 10 آخرين بجروح، وتمكنت من اعطاب عربة نقل جنود BMP واغتنام كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاموا بحرق خيام عناصر القوات الحكومية في النقطة التي تمت مهاجمتها “.

من جانبه قال مصدر إعلامي مقرب من قوات النظام السوري، إن ” الجيش السوري أفشل محاولة تسلل مجموعة لـجبهة النصرة ليلة أمس باتجاه نقاطه في مزارع الملاح في ريف حلب الشمالي وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح “.