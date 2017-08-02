عملية عسكرية لملاحقة عناصر “الدولة” في ديالى العراقية

الأناضول: بدأت قوات من الجيش العراقي، صباح الأربعاء، عملية عسكرية واسعة شمال شرق محافظة ديالى، لملاحقة عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش).

وقال حبيب الشمري، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، إن “قوات من الجيش العراقي تابعة للفرقة الخامسة شنّت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى لملاحقة مسلحي تنظيم داعش ومصادرة أسلحتهم”.

وأوضح الشمري، أن “القوات الأمنية حصلت على معلومات مؤكدة عن تواجد عدد من المطلوبين للقوات الأمنية والعاملين بصفوف تنظيم داعش بأطراف قضاء المقدادية”.

ولفت إلى أن “عناصر داعش يعملون ضمن خلايا نائمة تتولى مهمة تنفيذ اغتيالات واستهداف أرتال القوات الأمنية بالعبوات الناسفة”.

وفي تطور ذي صلة، أصيب 3 من الحشد العشائري (قوات سنية موالية للحكومة) بجروح إثر تعرضهم لهجوم بعبوة ناسفة شرقي ديالى، حسب المصدر ذاته.

وأوضح الشمري أن “ثلاثة من الحشد العشائري كانوا في جولة أمنية قرب ناحية السعدية شرقي ديالى تعرضوا لهجوم بعبوة ناسفة؛ ما أدى إلى إصابتهم بجروح بالغة وتضرر عجلتهم”.

ويؤكد مسؤولون في الادارة المحلية في المحافظة بأن بعض حوادث الاغتيال تنفذها عناصر من تنظيم (داعش) الارهابي بهدف أحداث فوضى أمنية تسهم في تقليل الضغط الذي يتعرض له عناصر التنظيم في شمال وغرب البلاد.

كان تنظيم (داعش) سيطر في صيف عام 2014 على مناطق واسعة في محافظة ديالى، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.