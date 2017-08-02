هجوم انتحاري على موكب للحلف الأطلسي في جنوب أفغانستان وحركة طالبان تتبنى العملية

(أ ف ب): تبنت حركة طالبان الاربعاء هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة ضد موكب لحلف شمال الاطلسي بالقرب من قندهار في جنوب أفغانستان ما أوقع “ضحايا”، بحسب متحدث باسم التحالف.

وقال تاجر يدعى محمد عازم في المكان لوكالة فرانس برس انه شهد “إخراج ثلاث جثث من مدرعة”، موضحا أن القافلة كانت تضم ثلاث عربات وتعرضت للهجوم قرابة الظهر (07,30 ت غ).

وأوضح عازم “كانت النيران مشتعلة في سيارة بعد الهجوم ثم هبطت مروحية”.

وأكد متحدث باسم عملية “الدعم الراسخ” للحلف الاطلسي في أفغانستان في بيان “هجوم على موكب للحلف الاطلسي بالقرب من قندهار ووقوع ضحايا”، مضيفا ان “تفاصيل إضافية سترد لاحقا”.

وأعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة ضياء دوراني أن “سيارة مفخخة اقتحمت موكبا من القوات الأجنبية قبيل الظهر في دمان”، بالقرب من مطار قندهار، كبرى مدن الجنوب.

ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان تبني الهجوم في رسالة نصية بعد ساعتين تقريبا.

وتنتشر حركة طالبان بشكل كبير في قندهار حيث تقيم غالبية من اتنية الباشتون على الحدود مع باكستان.