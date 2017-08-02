الخارجية الكويتية: لا صحة لاستخدام المياه الإقليمية الكويتية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين

(د ب أ): نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، صحة تقارير إخبارية حول استخدام إيران للمياه الكويتية، لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أكد المصدر أن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، وأنها لم ترصد أية أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.