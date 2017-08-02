الكرملين: المواطنون الروس الذين يحاربون في سوريا متطوعون

(رويترز): قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف الأربعاء إن أي مواطنين روس يقاتلون مع القوات الحكومية في سوريا عبارة عن متطوعين ولا علاقة لوزارة الدفاع الروسية بهم.

واعتمادا على روايات عائلات وأصدقاء القتلى والمسؤولين المحليين تقدر رويترز أن يكون العدد الحقيقي للقتلى في سوريا بين الجنود والمتعاقدين الروس 40 على الأقل في 2017 وهو ما يزيد بكثير عن العدد الرسمي.

وقال بيسكوف “إذا كان هناك مواطنون روس في سوريا فهم متطوعون والدولة لا علاقة لها بهم”.