المرصد: تنظيم “الدولة” يهاجم قوات النظام السوري شرقي حمص

(رويترز): قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن متشددي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) هاجموا قوات النظام السوري وحلفاءها في الريف شرقي حمص وحماة الأربعاء.

وأضاف أن قتالاً شرساً اندلع حول منطقة جبال الشومرية في ريف حمص مضيفاً أن النظام نفذ ضربات جوية هناك.

ونقلت مواقع إعلامية موالية لدمشق عن مصدر عسكري قوله، إن طائرات حربية قصفت أهدافاً في ريف حماة الشرقي الواقع على الحدود مع جبال الشومرية إلى الشمال.

ويتراجع تنظيم الدولة الإسلامية أمام تقدم قوات النظام السوري شرقاً بالقرب من محافظة دير الزور والسخنة وهي آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في حمص.

وتقاتل عدة أطراف في سوريا تنظيم الدولة الإسلامية عند معقله في الرقة، وبينها قوات قوات النظام السوري المدعومة من روسيا وإيران وأيضاً القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي يهيمن عليها الأكراد.