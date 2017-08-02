ثلاثة مفقودين في غرق قارب سياحي قبالة الساحل التركي

(رويترز): قال مسؤول إن ثلاثة أشخاص فقدوا، بعد أن غرق قارب سياحي الأربعاء في البحر المتوسط قبالة ساحل إقليم موغلا بجنوب غرب تركيا.

وأضاف المسؤول أن القارب كان على متنه 11 شخصاً، عندما غرق قبالة منطقة مرمريس المقصد السياحي المشهور. وجرى إنقاذ ثمانية ركاب حتى الآن.

وقال المسؤول “غرق القارب بسرعة لسبب مجهول على بعد نحو 500 متر من خليج مرمريس-بوزبورون”.

وقال المسؤول إن سبب الحادث لم يتضح بعد، مضيفاً أن خدمات الطوارئ لا تزال تبحث عن المفقودين الثلاثة ومنهم صاحب القارب.