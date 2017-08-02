﻿

158 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأربعاء

Aug 02, 2017

17ipj

(الأناضول): اقتحم 158 مستوطنا إسرائيليا، المسجد الأقصى في القدس الشرقية الأربعاء، بحراسة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن 158 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، بحراسة من الشرطة الإسرائيلية.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد أن اقتحم 1079 مستوطنا إسرائيليا المسجد الثلاثاء.

وتتم الاقتحامات في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرار بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، ولكن دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left