158 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأربعاء

(الأناضول): اقتحم 158 مستوطنا إسرائيليا، المسجد الأقصى في القدس الشرقية الأربعاء، بحراسة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن 158 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، بحراسة من الشرطة الإسرائيلية.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد أن اقتحم 1079 مستوطنا إسرائيليا المسجد الثلاثاء.

وتتم الاقتحامات في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرار بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، ولكن دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية.