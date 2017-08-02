فلسطيني يطعن إسرائيلياً في مدينة “يفنة”

(الأناضول): قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إن فلسطينياً طعن اليوم إسرائيلياً، في مدينة “يفنه” وسط إسرائيل، في ظروف لم تتضح خلفيتها بعد.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن فلسطينياً أصاب إسرائيلياً بجروح بالغة بعد طعنه بسكين، بعد ظهر الأربعاء.

وأضافت إن الفلسطيني، يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو من سكان مدينة يطّا قرب مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية، في حين إن الإسرائيلي عمره 42 عاماً.

وتابعت السمري:” تم تحويل الفلسطيني للتحقيقات الجارية للتعرف على التفاصيل والملابسات”.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن الفلسطيني يعمل في سوبرماركت، جرت فيه عملية الطعن.

ولم تجزم الشرطة الإسرائيلية بأن الحادث وقع على خلفية قومية.