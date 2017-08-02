إلغاء منازلة بين نائبين أردني وإسرائيلي بعد تدخل السلطات

(د ب أ): نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشرطة الأردنية، في التدخل لمنع منازلة بين نائبين أردني وإسرائيلي صباح الأربعاء عند جسر الملك حسين (ألنبي) بين الضفة الغربية والأردن.

وكان النائب الأردني يحيى السعود، الذي سبق أن تشاجر مع نواب في البرلمان الأردني ، قد تحدى السياسي الإسرائيلي أورين حزان، من حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، لمنازلته على الحدود، بعدما انتقد حزان الأردن عبر موقع تويتر.

وقَبِل 0.0حزان المنازلة عند الساعة العاشرة صباحاً (0700 بتوقيت جرينتش)، وقال إنه سيأتي “من أجل التحاور وجهاً لوجه”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن يواف هورويتز كبير موظفي نتنياهو اتصل بحزان قبيل الموعد المحدد وأبلغه بعدم الذهاب إلى معبر اللنبي . كما لم تسمح الشرطة الأردنية للسعود بدخول المعبر .

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين الأردن وإسرائيل عقب مقتل أردنيين اثنين على يد حارس أمن بالسفارة الإسرائيلية الشهر الماضي. كما توترت العلاقات بسبب الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي.