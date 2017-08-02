رومينيغه وأنشيلوتي يكشفان سبب الهزيمة الثقيلة لبايرن أمام ليفربول

ميونخ – د ب أ : أكد كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن فريق بايرن يحتاج إلى “تصحيح المسار” بعد الهزيمة صفر / 3 أمام ليفربول وديا أمس الثلاثاء والتي أصبحت الهزيمة الرابعة للفريق في خمس مباريات ودية خاضها استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي بايرن منافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في كأس السوبر الألماني قبل أيام على بداية فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليجا) .

ولكن بايرن حامل لقب البوندسليجا لم يقدم في فترة الإعداد للموسم الجديد ما يتناسب مع إمكانياته والمستوى المتوقع منه.

وتضمنت فترة إعداد بايرن للموسم الجديد جولتين متتاليتين في الصين وسنغافورة.

وبعد عودة الفريق إلى ألمانيا ، دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن بقوته الضاربة خلال مباراته أمام ليفربول مساء أمس الثلاثاء على استاد “أليانز أرينا” في ميونخ.

ولكن ليفربول ، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لدورتموند ، لقن بايرن درسا قاسيا.

وتغلب ليفربول على بايرن بثلاثة أهداف سجلها ساديو ماني ومحمد صلاح ودانيال ستوريدج في الدقائق السابعة و34 و83 على الترتيب.

وقال رومينيغه : “كان ليفربول هو الأسرع والأكثر نشاطا وفعالية طيلة المباراة… ولكن علينا أن نضع في حسباننا أن ليفربول كان أكثر استعدادا أيضا. خضنا خمس مباريات حتى الآن وخسرنا أربع منها. ولهذا ، علينا أن نصحح مسارنا”.

وأوضح : “علينا أن نصبح بأفضل مستوياتنا في أسرع وقت وأن نستعيد لياقتنا وسرعتنا ونستعيد الانتصارات”.

وأشار أنشيلوتي إلى أن ليفربول بدء فترة الإعداد قبل بايرن بأسبوع كامل. وقال المدرب الإيطالي : “لسنا في وضع مثالي ، ولم نلعب بشكل جيد في الدفاع أو الهجوم… سيكون الوضع أفضل يوم السبت أمام دورتموند، عادة ، لا تستقبل شباكنا هذ العدد الكبير من الأهداف. المشكلة واضحة ، نحتاج لمزيد من الاتزان”.

وأشار : “ليفربول بوضع أفضل. سيبدأ هذا الفريق في الايام المقبلة مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي كما سيخوض فعاليات الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي”.

وأضاف : “تميز ليفربول بشكل واضح في تنفيذ المرتدات السريعة. استقبلت شباكنا عددا كبيرا من الأهداف، نسعى لمزيد من الاتزان وأن نصبح في وضع مثالي قبل 18 أغسطس/آب (موعد مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن في افتتاح فعاليات الموسم الجديد للبوندسليجا) .