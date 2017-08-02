نيمار يبلغ إدارة برشلونة رسميا برغبته في الرحيل عن النادي

برشلونة (د ب أ)- أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان صحفي أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا إجتمع اليوم مع ممثلين للنادي لإخبارهم بقراره بالرحيل عن الفريق. وأشار برشلونة في بيانه إلى الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع المهاجم البرازيلي والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار). وطبقا لما نشرته بعض من وسائل الإعلام العالمية، توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإتفاق مع نيمار لإنتقال الأخير لصفوفه وأصبح مستعدا لإبرام الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.