سرقة نسخة من المركبة القمرية المصنوعة من الذهب لمهمة “أبولو 11″

واشنطن – أ ف ب : سرقت نسخة مصنوعة من الذهب الخالص لمركبة قمرية صغيرة تابعة لمهمة “اوبولو 11″ اهدتها دار “كارتييه” الى نيل ارمسترونغ من المتحف المخصص لاول انسان مشى على سطح القمر في واباكونيتا على ما ذكرت الشرطة.

وهذه القطعة البالغ ارتفاعها حوالى 15 سنتمترا “نادرة جدا” اذ تتوافر ثلاث نسخ منها فقط وقد انجزتها دار المجوهرات الفرنسية الشهيرة لكل واحد من راود مهمة “ابولو 11″ وهم نيل ارمسترونغ وباز الدرين ومايكل كولينز.

وقالت الشرطة “من المستحيل تقدير قيمة قطعة كهذه”.

وتمت عملية السرقة قبيل منتصف ليل الجمعة في المتحف الصغير المخصص لنيل ارمسترونغ في مدينة واباكونيتا الصغيرة مسقط رأس رائد الفضاء الاميركي، الواقعة في ولاية اوهايو .

وسجلت الشرطة اقتحام الباب واختفاء القطعة التي هي نسخة عن المركبة القمرية “لونار إكسكرجن موديول”.

وحصلت الشرطة المحلية على مساعدة شرطة الولاية ومكتب التحقيقات الفدرالي.

وثمة اقبال كبير على القطع المتعلقة برواد مهمة “ابولو 11″ بين هواة الجمع الشغوفين بالفضاء.

فقد بيعت محفظة صغيرة استخدمها نيل ارمسترونغ ليضع فيها العينات القمرية الاولى التي جمعها الانسان عن سطح هذا الكوكب، بسعر 1,8 مليون دولار قبل 24 ساعة فقط على سرقة النسخة الذهبية للمركبة القمرية.

ولا تزال المحفظة تحمل اثار غبار وحصى قمرية صغيرة.