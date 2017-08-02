فرشاة أسنان تنهي مهمتها في خلال 10 ثوان دون الحاجة للإمساك بها

برلين – د ب أ : غسل الأسنان بالفرشاة أمر نقوم به جميعا، كل صباح ومساء. على الأقل نظريا، وحتى الأشخاص الأكثر تأنقا بيننا يتجاهلون أحيانا صحة الأسنان.

ولمن يتجاهلون كثيرا استخدام فرشاة الأسنان، قد تكون ” أمابرش ” وهي جهاز جديد يقال إنه أول فرشاة أوتوماتيكية في العالم، الجهاز الملائم والمطلوب.

ويبدو الجهاز الصغير مثل ” واقي الأسنان الرياضي “. وتعمل شعيرات الجهاز بخاصية الاهتزاز على تنظيف الأسنان في عشر ثوان فقط، دون الحاجة إلى الإمساك بها فكل ما عليك هو وضعها في الفم وتركها.

ويقول الفيديو الترويجي للمشروع إنه بإمكان الجهاز أن يجنبك مئة يوم من استخدام الفرشاة على مدار حياتك.

وتجاوز جهاز ” أمابرش ” تمويله الجماعي المبدئي المستهدف البالغ 50 ألف دولار عبر موقع تمويل المشاريع الصغيرة ” كيكستارتر”، وتعهد المؤيدون بدفع أكثر من مليون و600 ألف دولار لتحرير أنفسهم من المهمة الشاقة الخاصة بغسل الأسنان .

ولايزال أمام المنتج فترة حتى يطرح في الأسواق. فمازالت ” أمابرش ” في المرحلة التجريبية. ويمكنك طلبها مسبقا بدفع نحو 90 دولارا. ويقدر صانعوها أنها ستصل لهؤلاء الذين دعموا حملتها التمويلية في ديسمبر/كانون الاول عام 2017 .