شرطة الإحتلال الإسرائيلي تسعى لإدانة نتنياهو عبر شهادة “مساعده السابق”

القدس – الأناضول : تسعى شرطة الإحتلال الإسرائيلي إلى إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال الحصول على معلومات من مساعد سابق له، بحسب صحيفة إسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن الشرطة تأمل من آري هارو، الذي يواجه تهم “الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح، والحصول على منافع أن يقدم معلومات تساهم في دفع التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء نتنياهو”.

وشرعت شرطة الإحتلال منذ عدة أشهر بتحقيقات مع نتنياهو بشبهة الفساد، ولكنها لم تقرر حتى الآن التوصية إلى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الشرطة تأمل أن يوافق هارو، الرئيس السابق لديوان نتنياهو والمقرب منه، أن يكون “شاهد دولة” ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت:” يمكن لاتفاق (شاهد دولة) مع هارو أن يكون له تأثير كبير على التحقيقات الجنائية الجارية حاليا مع رئيس الوزراء”.

وتجري الشرطة تحقيقات مع نتنياهو بشبهة المنفعة من رجال أعمال المعروفة باسم “الملف 1000″، وعقد محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” أرنون موزس للحصول على تغطية صحفية أفضل مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة المعروفة باسم “الملف 2000″.

وقالت الصحيفة:” في الملف 1000 يمكن لهارو أن يقدم معلومات إلى الشرطة عن علاقات نتنياهو مع أثرياء “.

وأضافت:” في الملف 2000 كان هارو هو من سجّل اللقاءات بين نتنياهو وموزس على هاتفه الجوال، ويمكنه تقديم معلومات بهذا الشأن”.

وتُجري شرطة الإحتلال الإسرائيلي تحقيقات مع هارو منذ عامين، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والحصول على منافع.

وعمل هارو مع نتنياهو مستشارا للشؤون الخارجية في العام 2002، ثم تولى منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء في العام 2008، قبل أن يغادر منصبه بعد عامين لأسباب صحية، ولكنه عاد لمنصبه عام 2014 واستقال عام 2015.

واعتقلت شرطة الإحتلال هارو في نهاية العام 2015 وقررت في فبراير/شباط الماضي إدانته.