شاب يخسر 55 كيلوغراما ويحتفل بعيد ميلاده بلا توتر

لندن” القدس العربي”:

يحتفل شاب سوداني بعيد ميلاده بطريقة مختلفة هذه العام وهو يخطو نحو الثلاثين من عمره بمناسبة نجاحه في خسارة ما يزيد عن 55 كيلوغراما من وزنه خلال عام واحد، مما جعل التهانئ تنهال عليه من الأصدقاء على حسابه لعزيمته القوية ونجاحه في تغيير نمط حياته.

وكان “ناجي موسي” وهو شاب سوداني ينشط في العمل العام قد أتخذ قرارا في نفس التوقيت من العام الماضي، حين كان يحتفل بعيد ميلاده بالبدء في حياة جديدة، خالية من تعاطي “الشيشة” التوقف فورا عن تناولي أصناف أكل غنية بالدهون والإكثار من أكل الخضروات والفواكه بجانب الابتعاد عن التوتر والغضب وكل ما يقود إليهما والانشغال بالرياضة.

وبعد عام من هذه الحياة الجديدة كتب ” ناجي موسي” على حسابه على افيسبوك :” أن ذلك القرار كان الأسعد في حياته “، وأضاف “مع أنني سأبلغ الثلاثين من العمر بعد أيام إلا اأني أشعر بأني أقل من هذا العمر بكثير للدرجة التي أشعر فيها بحيوية الطفولة “، وأكمل ” ليس مهما كم عمر الإنسان، بل كيف هي صحته ونظرته للحياة ومدي استمتاعه والاحتفاء بالحياة نفسها “.