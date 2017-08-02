العاهل المغربي يوجه مسؤولين في بلاده إلى القيام بجولات لحل مشاكل المغتربين

الرباط – الأناضول : دعا العاهل المغربي محمد السادس مسؤولين في بلاده إلى القيام بجولات مكثفة في البلدان التي تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المغربية، من أجل التدخل لحل مشاكلهم.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، إن “ملك البلاد أعطى توجيهات لمسؤولين مغاربة للقيام بجولات مكثفة في البلدان التي تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المغربية للتدخل لحل مشاكلهم”.

وأضاف خلال المنتدى التشاوري الثاني لجمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم المنعقد في الرباط، الأربعاء، أن “هذه التوجيهات تهدف إلى إطلاق سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع ممثلي هيئات مغاربة الخارج، لبحث سبل ملاءمة آليات المواكبة الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج مع انتظاراتهم وحاجياتهم”.

وأشار بنعتيق إلى أن “وزارته تنتظر خلاصات نقاشات الخبراء وممثلي مغاربة الخارج المشاركين في هذا المنتدى من أجل ترجمتها إلى خطة عمل تشرع في تنزيلها (تطبيقها) ابتداء من سبتمبر / أيلول المقبل”.

وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، الثلاثاء، إن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى بلادهم بلغت أكثر من 62 مليار درهم (حوالي 6.8 مليارات دولار)، خلال 2016.

وقال العثماني في كلمة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن “نسبة قليلة من التحويلات المالية توجه نحو الاستثمار”، من دون ذكر قيمتها.

وأضاف أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج تضاعف خلال العقدين الأخيرين، فارتفع من مليون و700 ألف فرد سنة 1998، إلى أكثر من 4 ملايين ونصف المليون حاليا.

وأوضح أن نسبتهم تقارب 13 في المئة من سكان المغرب.