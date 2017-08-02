قطر تجدد استعدادها لحوار لا ينتهك سيادتها لحل الأزمة الخليجية

” الأناضول” : اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن تجديد الدول المقاطعة لقطر مطالبها الـ 13 خلال اجتماعهم في المنامة الأحد الماضي “لا يبطن نوايا حسنة تجاه حل الأزمة”، مشيرا إلى أن بيان المنامة ” أظهر المزيد من التناقضات في مواقف دول الحصار”.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الذي وصل الدوحة في وقت سابق في زيارة تستغرق يوما واحد.

وهذه أول زيارة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي.

وجدد وزير خارجية قطر استعداد بلاده لحوار لحل الأزمة مبني على 3 مبادئ، وهي عدم انتهاك سيادة أي دولة ، وألا تكون النتائج على شكل إملاءات وإنما التزمات تبادلية، وأن يكون الحل وفق القانون الدولي.

بدوره أكد وزير الخارجيية الإيطالي دعم بلاده للوساطة الكويتية لحل الأزمة، وقال “لا نريد التصعيد ونريد حل الأزمة الخليجية دبلوماسيا”.

ودعا إلى مواجهة العدو المشترك للطرفين وهو “الإرهاب”.

وأكّد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، خلال اجتماع المنامة، “استعدادهم” للحوار مع قطر شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة بلا تفاوض حولها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.