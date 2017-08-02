اتفاق تعاون عسكري قطري إيطالي وصفقة وحدات بحرية بـ 5 مليارات يورو

الدوحة “القدس العربي” – إسماعيل طلاي

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن توقيع صفقة بين قوات البحرية الأميرية القطرية وإيطاليا لشراء 7 وحدات بحرية من الأخيرة ضمن برنامج تعاون عسكري مشترك بين البلدين، بقيمة 5 مليار يورو، إلى جانب التوقيع على إتفاقية للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للإستثمار للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين.

صفقة لاقتناء 7 وحدات بحرية إيطالية بقيمة 5 مليار يورو

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في ختام زيارته إلى الدوحة، حيث عقد ستة لقاءات مع المسؤولين القطريين، بدءا بإجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء ووزراء الداخلية، الدفاع، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني”، والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.

وقال وزير الخارجية القطري إنه عقد مع نظيره مباحثات ثنائية، ناقشت أهم ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أن قطر تربطها علاقات صداقة ودية وإقتصادية قوية مع إيطاليا، وعلاقات مماثلة في مجال الدفاع والأمن والتشاور السياسي بين البلدين. وأوضح أنه أطلع نظيره الإيطالي على نتائج زيارته إلى واشنطن واتصالات دولة قطر مع الدول الصديقة، مؤكدا أن “الزيارة تعبر عن الصداقة والاهتمام المشترك.

توافق قطري إيطالي على الحوار

كما أشار وزير الخارجية القطري إلى أن المباحثات الثنائية مع نظيره الإيطالي تناولت الأزمة الخليجية والتطورات الأخيرة، وصولا إلى بيان المنامة، مؤكداً “البلدان متفقان على إحترام القانون الدولي مهما كانت حدة الخلاقات، وضرورة إنخراط الأطراف في حوار بناء، وأن لا تكون مسألة أمن المنطقة معرضة لمثل تلك الإجراءات الناجمة عن الأزمة مستقبلا”.

وأضاف: “شرحنا لوزير الخارجية الإيطالي الانعكاسات السلبية للحصار على دولة قطر إنسانيا وإقتصاديا، والمخالفات التي مارستها الدول المحاصرة للقانون الدولي. كما بينا له الإجراءات القانونية التي نتخذها دولة قطر لحلحلة الأمور، وتفكيك الإجراءات الجائرة وغير القانونية لدول الحصار، وأكدنا أنها بنيت على افتعال أزمات، وكانت بدايتها جريمة قرصنة، ولا ينبغي أن ننسى أن الإجراءات الجائرة وغير القانونية بنيت على أساس جريمة، ولا أساس سياسياً لها، كما تبرر دول الحصار”.

وتابع وزير الخارجية القطري قائلاً: “المسألة كلها تفتقر لحسن النوايا، الأمر الذي يبينه سلوك الدول المحاصرة، واجتماع المنامة كشف تناقضات عديدة، وعودة للمطالب الثلاثة عشر، بعد سلسلة لقاءات مختلفة، بعد قولهم في وقت سابق إنها مطالب لاغية”.

من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيطالي المسؤولين القطريين على تجاوبهم، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط قطر وإيطاليا، قائلا: “علاقاتنا الثنائية ممتازة، وهدفنا دعم خطط قطر على المستوى الدولي. وهناك العديد من الشركات الإيطالية تعمل في الدوحة، وتسهم في تنفيذ العديد من المشروعات، مثل ميترو الدوحة، وملاعب مونديال 2022، بجانب مهندسين معماريين يعملون في مشروع تطوير مشيرب. كما هناك العديد من المشروعات الاستراتيجية التي نعمل عليها في ميناء حمد، ونريد أن ندعم الاستقلال العسكري لدولة قطر. والشركات الإيطالية مستعدة لدعم الإنجازات الاقتصادية القطرية، ونحن أيضا مهتمون بالأمور الدفاعية بيننا وبين قطر، وقد بدأنا بتوقيع الاتفاق المشترك لتوريد7 قطع إيطالية الى قطر وهناك مشاريع اقتصادية مستقبلا”. واستطرد الوزير الإيطالي قائلاً: “ناقشنا مع رئيس جهاز قطر للإستثمار والاستثمارات القطرية في إيطاليا، والتي تنمو بشكل كبير، وهناك العديد من الاستثمارات في الأفق”.

كما أشار إلى الاهتمام الإيطالي بالتعاون الثقافي مع دولة قطر، مشيداً بالعلاقات الممتازة بين البلدين في مجال التعاون الثقافي، وبمناسبة زيارته لمتحف قطر الإسلامي، قال الوزير الإيطالي إن بلاده تقدر كثيرا الإهتمام الذي توليه دولة قطر للتراث الثقافي، معتبرا الدبلوماسية الثقافية، جزءاً من الدبلوماسية الخارجية. وقال إن “روما تعمل مع الدوحة لتطوير قطاع المتاحف، من خلال تطوير التكنولوجيا الرقمية للمتاحف القطرية، وأكمل “نعمل على تنظيم لقاءات تدعم التبادل الثقافي بين التراث الإسلامي والإيطالي. ولدي ثقة أن اليوم المشترك للتعاون بين قطر وإيطاليا سيمثل مستقبلا حافلا للتعاون المشترك بين البلدين”.

وعن الأزمة الخليجية، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “تحدثنا عن الأزمة الخليجية التي نتابعها عن كثب، والقرارات التي جري إتخاذها في اجتماع القاهرة. وقد تابعنا التصعيد اللاحق، ونحن ضد حدوث ذلك، ونريد من كافة الأطراف إتباع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة. كما عبرنا عن قلقنا للتأثيرات الإنسانية التي تسببها الأزمة بين دول المنطقة، ونريد دعم الثقة، لنتمكن من مواجهة العدو المشترك المتمثل في الإرهاب إقليميا ودوليا”. وأضاف بقوله” إيطاليا تدعم الحوار بين قطر وواشنطن. كما أننا ندعم مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر والولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب”. وعن تصوره إيطاليا لحل الأزمة، قال: “أنا أشاطر رأي صديقي وزير الخارجية القطري، وتأكيده على ضرورة الحوار، وأود أن اختصر الأمر في كلمتين: الحكمة والوساطة، وضرورة الإعتدال في مواجهة الأزمة. كما أنه يجب أن نرى حسن النوايا من أجل مواجهة الأزمة، خاصة بين قطر والسعودية”.

ورداً على أسئلة الصحافيين، قال وزير الخارجية القطري إن “عودة دول الحصار للحديث عن المطالب الثلاثة عشر في اجتماع المنامة، “يعكس عدم وجود نوايا حسنة لحل الأزمة”.

وأضاف: “دولة قطر من البداية نادت بالحوار، وحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، وأن الوساطة هي وساطة أمير الكويت. ودولة قطر لم تضع أي شروط للحوار، عدا ما هو متعلق بالظروف المنطقية التي يجب أن تتوفر لأي حوار، والسياق المنطقي والقانوني لأي حوار”. واضاف مبينا “قطر لم تشترط أن تنفذ لها مطالب معينة، بل قلنا إن الأساس للحوار هو التراجع عن الإجراءات غير القانونية ضد قطر، ونعني بها الحصار. وبالنسبة للسياق المنطقي، أن يكون الحوار مبنياً على عدم إنتهاك سيادة أي دولة واحترام القانون الدولي، وأن تكون النتائج ليس على شكل إملاءات ضد دولة معينة، بل مسألة التزامات تبادلية وجماعية، وهذا الطرح القطري مطروح وفق رؤية وقيادة الوساطة الكويتية”.

وأضاف: “المحرك الأساسي في الخطوات القادمة هو الوسيط الكويتي، وليس لدينا محركات من دول الحصار، وما يتخذونه من تحركات، ولا نتتبع القرارات المتناقضة التي تأتينا بها ولا نلاحقها”.

وعن إرسال وزير الخارجية الأميركية لموفدين إلى المنطقة، قال وزير الخارجية القطري: “الجهود الدولية تدعم الوساطة الكويتية، بما في ذلك الجهود الأمريكية، لأن الوساطة الكويتية هي التي تحدد مسار العمل، وليس مستوى تمثيل الدول، والدور الأمريكي مهم لحل الأزمة. والرئيس الأميركي كلف وزير الخارجية ريكس تيلرسون لقيادة الجهود الأمريكية، ولكن هناك خطوات يجب إتباعها من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة. كما أن تيلرسون أكد لنا أنه سيوفد مبعوثين للنظر في حلحلة حالة الجمود التي تمر بها الوساطة”.

وبخصوص مصافحة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لنظيره الإيراني جواد ظريف على هامش إجتماع دول منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا، علّق قائلا: “”هذا شأنهم، ونحن لا نحكم على علاقات الدول الأخرى، كما نطلب عدم تدخل الدول الأخرى في الشأن القطري. والتناقضات كثيرة ولا تقتصر على المصافحات فقط”.

تقاسم الدعم السياسي

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي إن الدوحة وروما تتقاسمان الرغبة لدعم الحوار السياسي بين البلدين، وهذا يظهر من خلال العلاقات الجيدة، بدليل الاتفاقات الموقعة أمس، حيث أننا أنجزنا عملا مشتركا، هو نواة لعلاقات قوية يمكن إستثمارها لتحقيق مستقبل للبلدين تحت المظلة الدولية، والتعاون المتبادل، وهذا ما يدعم العلاقات الثنائية”.

وأكد أن زيارته للمنطقة تقتصر على الدوحة، ، مشيراً إلى أنه قام بإرسال رسالة واضحة مفادها أنه يجب أن يستخدم التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الوساطة الكويتية لمحاولة التهدئة وعودة الأمور إلى طبيعتها”.

وعن رؤية بلاده لنتائج إجتماع المنامة، قال المسؤول الإيطالي: “ما يهمنا هو احترام القوانين الدولية، مما يجنب التصعيد، وإنتهاج الطرق الدبلوماسية، وقلت بوضوح تام “أننا رأينا حسن النوايا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية”.