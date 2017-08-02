نبيلة عبيد تعترف: تزوجت عاطف سالم مصلحة

القاهرة – القدس العربي

اعترفت النجمة المصرية المعروفة نبيلة عبيد بأنها تزوجت من المخرج الراحل عاطف سالم في بداية حياتها وهو أكبر منها بأربعين سنة من أجل المصلحة ليس أكثر.

وروت نبيلة عبيد قصة أول موقف جمع بينها وبين سالم خلال برنامج “نجمة العرب”، حيث قالت إنها كانت في ذلك الحين طالبة بالصف الأول الثانوي حين التقت به بجوار المدرسة وقتها وأخبرته أنها تعشق التمثيل.

وأشارت الى ان الراحل قام فعلا باختبارها في دور صغير حتى سافر خارج مصر وعند عودته وجدها قد وقعت على عقد لـ3 أفلام، ووقتها طلب منها الزواج ووافقت رغم فارق السن بينهما، ووصفت زواجها منه بالمصلحة حتى تحقق أحلامها.

وأضافت: “أن انفصلت عنه بعدما جاءها عقد لفيلمين أحدهما فيلم “رابعة العدوية”، الأمر الذي لم يكن مرحبا من قبل عاطف سالم ووقتها أدركت أن فارق السن الكبير بينهما ستظهر أثاره السلبية أكثر وأكثر كلما تقدم به العمر، وحاولت أن تظهر له مدى لتضحية التي ضحت هي بها من أجل الارتباط به، فما كان منه إلا أن رماها بكوب ماء في وجهها ولولا عناية الله لحدث ما لا يحمد عقباه، وبعد هذا الموقف أخذها لبيت أسرتها واحضر عقد الزواج وقام بتطليقها عند المأذون”.