ميسي يُودّع نيمار برسالة مؤثرة

“القدس العربي” : نشر هداف برشلونة على مر العصور ليونيل ميسي، مقطع فيديو قصير عبر حسابه على الموقع الاجتماعي “إنستغرام”، لتوديع زميله البرازيلي نيمار، الذي قرر مغادرة “كامب نو”، من أجل الإنضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وجاءت رسالة ليو المؤثرة، بعد أقل من ساعتين، على البيان الذي نشره موقع النادي الرسمي، لتأكيد رحيل الموهوب البرازيلي، بناء على طلبه في اجتماعه الأخير مع ممثلي النادي، ليبدأ البرسا في البحث عن البديل المناسب.

في الوقت ذاته، أوضح البيان، أن النادي سيجني حوالي 225 مليون يورو، نظير فسخ عقد صاحب الـ25عامًا، ما يعني أنه إذا تمت الصفقة خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة، سيُصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم. أما ليو، فقد ودّع زميله بفيديو يَحمل ذكريات السنوات الأربع الماضية، مع تعليق “لقد كان من دواعي سروري أن أشاركك هذه السنوات يا صديقي، وأتمنى لك حظًا سعيدًا في المرحلة القادمة من حياتك, أراك قريبًا”.