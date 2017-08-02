عمرو محمود ياسين يُعلق على أزمة شيرين وعمرو دياب.. ماذا قال؟

القاهرة – القدس العربي

علق الفنان المصري عمرو محمود ياسين على الأزمة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان عمرو دياب، موجها رسالة قاسية لشيرين تتضمن اللوم والتضامن مع عمرو دياب.

وكتب عمرو محمود ياسين في تدوينة على “فيسبوك”: “ماكنتش عايز أتكلم عن الموضوع ده بس مش قادر، من الآخر كده الناس لها الظاهر إحنا مش بنضرب الودع، عمرو دياب هو نجم مصر والوطن العربي وقصة نجاح تدرس، والموهبة لوحدها مش كفاية لصناعة نجم أو نجمة، والهرتلة والعبط آخرتهم وحشة مفيش صديق ينقذها من نفسها”.

وكانت شيرين اكدت خلال المؤتمر الصحافي لمهرجان قرطاج الدولي أنها تعمدت الإساءة لعمرو دياب وذلك لأنه سبق وأهانها وقصدت أن تردها له على الملأ، فيما يلتزم دياب الصمت حتى الان رغم أن مديرة أعماله هدى الناظر خرجت عن صمتها وعلقت على الموضوع.