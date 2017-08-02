ترامب يصف قانون العقوبات على روسيا “معيب للغاية “

واشنطن – وكالات : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وقع قانونا يفرض عقوبات على روسيا، رغم مخاوف من انه ” معيب للغاية”.

وقال ترامب في بيان بعد توقيعه على قانون العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية إن المشرعين تناولوا مخاوف البيت الابيض حول تأثير الإجراءات على المصالح التجارية والحلفاء الأوروبيين من خلال إظهار قدر أكبر من المرونة.

إلا أنه ما زال يشعر بالقلق إزاء القيود التي يضعها القانون على قدرة الرئيس في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية.

وقال ترامب “من خلال الحد من مرونة السلطة التنفيذية، فإن هذا القانون يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تعقد صفقات جيدة للشعب الأمريكي، وستعزز من العلاقات بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، واضعو الدستور وضعوا الشؤون الخارجية في يد الرئيس، وهذا المشروع سيثبت حكمة هذا الاختيار”.

وكان ترامب قد وقع على قانون يفرض عقوبات ضد روسيا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الاربعاء، بعد أن عارض في جلسات خاصة فرض هذه العقوبات وعمل مساعدوه على الضغط من أجل عدم فرضها.

وذكرت مصادر البيت الابيض ان ترامب وقع القانون خلف أبواب مغلقة بعيدا عن الكاميرات.

وبتوقيعه على القانون يتجنب احتمال أن يتخطاه الكونغرس. ويفرض القانون مجموعة قاسية جديدة من العقوبات على روسيا بسبب اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الاميركية لصالح ترامب العام الماضي وضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية.