ليبيا تعلن وصول أول القطع البحرية العسكرية الإيطالية

طرابلس – الأناضول : أعلنت ليبيا، اليوم الأربعاء، وصول أول قطعة بحرية عسكرية أرسلتها إيطاليا، لبدء تنفيذ طلب حكومة الوفاق الليبية الذي صادق عليه البرلمان الايطالي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم القوات البحرية بحكومة الوفاق الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، في تصرح لوكالة الأنباء الليبية الرسمية، في طرابلس.

وقال قاسم، إن “السفينة الإيطالية كوماندانتي بروزيني، التابعة للقوات البحرية الإيطالية، وصلت، اليوم، إلى قاعدة طرابلس البحرية”.

وأضاف أن السفنية وصلت وعلى متنها مجموعة من الخبراء في تخصصات شتى، في زيارة عمل لمدة خمسة أيام.

وأشار المتحدث إلى أن “وصول السفينة يأتي استمرارا لتعزيز التعاون الفني والقتالي والتدريبي بين الجانب الليبي متمثلا في القوات البحرية وحرس السواحل، ونظيريهما من الجانب الإيطالي”.

وتأتي الخطوة الإيطالية بإرسال قطعة بحرية عسكرية إلى ليبيا رغم تحذيرات أطلقها مجلس النواب في طبرق (شرق)، عبر بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة له، قبل يومين.

واعتبر البيان أن “دخول قطع بحرية عسكرية إيطاليا إلى ليبيا يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة”، محذرًا ايطاليا “من مغبة ذلك”.

ودعت لجنة الدفاع والأمن القومي، المحسوبة على خليفة حفتر، إلى “التصدي لها (للقطع البحرية الإيطالية)”.

وأمس الثلاثاء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، قولها إن “ليس هناك أي انتهاك للسيادة الليبية؛ فهدفنا في الواقع هو تعزيز تلك السيادة”.

كما جاء وصول القطعة البحرية الايطالية بالتزامن مع موافقة مجلس النواب الإيطالي رسميًا على إرسال بعثة للبحرية الايطالية لمساعدة خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق الليبية في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير الشرعية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الايطالية.

وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي الجمعة الماضي مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية تضم سفناً إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي