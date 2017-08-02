بلدة تركية تُقدم الطعام مجانا للفقراء منذ عشرات السنين

في إطار حملة اجتماعية انطلقت منذ 70 عاما بهدف إطعام الفقراء، تحافظ مطاعم قضاء “كاراه كوتشان” التابع لولاية “ألازيع″ شرقي تركيا، على تقديم وجبات مجانية للفقراء.

وتخصص الحملة التي يطلق عليها “مائدة الفقراء” وتشرف على تنفيذها المطاعم الشعبية، وجبات من الطعام في مقدمة تلك المطاعم دون مقابل.

ويقول “محمد أوزتورك” أحد أصحاب المطاعم في القضاء: “أحافظ على هذا التقليد منذ 35 عاما، وأصحاب الجيل الجديد من المطاعم يلتزمون به أيضا”.

ويضيف: “الفقراء من داخل القضاء أو خارجه يأتون إلى المطعم، وبمجرد إبلاغنا برغبته في تناول الطعام نخصص له إحدى الطاولات الأمامية، ونقدم له الوجبة التي يرغبها”.

ويوضح “أوزتورك” أن المطعم يستقبل 20 فقيرا خلال اليوم الواحد، وتقدم لهم وجبات مجانية، “وما أحققه من أرباح لا يسعدني بقدر ما أقدمه للفقراء”.

بدوره، يقول “رمضان أياتام” صاحب مطعم آخر، إن “تقديم المساعدة للفقراء يشعرني بسعادة فائقة”.

ويضيف: “لا نكتفي بانتظار قدوم الفقراء، بل ندعو في كثير من الأوقات الفقراء المارين أمام المطعم، ونقدم لهم الطعام”.

ويستطرد: “المطعم يعمل منذ 50 عاما، وأديره منذ 20 عاما، ومنذ ذلك الوقت ونحن نحافظ على تقليد تقديم الطعام للفقراء مجانا، ونشرح لأطفالنا في محاولة لاستمرار إحياء هذا التقليد الجميل”.

وقضاء “كاراه كوتشان” أحد الأقضية التابعة لولاية “ألازيع″ شرقي تركيا، وتغلب على سكانه الطباع الشعبية التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر العلاقات الاجتماعية.