أمريكا تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات للتأكيد على الردع النووي

واشنطن – د ب أ : أطلق سلاح الجو الأمريكي صاروخا باليستيا عابرا للقارات من كاليفورنيا لمسافة أكثر من 6700 كيلومتر عبر المحيط الهادئ اليوم الأربعاء، بعد أيام من قيام كوريا الشمالية بأحدث تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في الاتجاه المعاكس .

وجرى إطلاق الصاروخ الأمريكي غير المسلح من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، ونزلت المركبة العائدة، التي كانت تحمل معدات قياس عن بعد، في كواجالين أتول في جزر المارشال وهي موقع لعدة تجارب صاروخية عسكرية أمريكية.

وجاء في بيان سلاح الجو: ” في حين أن التجربة ليست ردا على تصرفات قامت بها مؤخر ا كوريا الشمالية ، فأنها تؤكد على أن المشروع النووي الأمريكي آمن ومضمون وفعال وجاهز لردع ورصد والرد على الهجمات في الولايات المتحدة وحلفائها “.

كانت كوريا الشمالية قد اجرت، يوم الجمعة الماضي، تجربة ثانية لصاروخ باليستي عابر للقارات يمكنه ضرب أهداف في الولايات المتحدة.

وزادت التوترات الدولية مع كوريا الشمالية عندما اجرت بيونغ يانغ العام الجاري بجربتين نوويتين واختبارعدة صواريخ، بينهم أول عمليتين لإطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات الشهر الماضي.

وأفادت بيانات عسكرية أمريكية ويابانية بأن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة، التي أدانها جيرانها والولايات المتحدة، أطلقت صاروخا من وسط كوريا الشمالية انطلق لمسافة ألف كيلومتر ولمدة 45 دقيقة وسقط في بحر اليابان.

وينظر إلى تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية على أنها تطوير للقدرة على ضرب الولايات المتحدة بأسلحة نووية.