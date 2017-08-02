الأمم المتحدة : القوى الغربية تصف التجربة الصاروخية الإيرانية بأنها تهديد

الأمم المتحدة – رويترز : أبلغت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن إيران اتخذت “خطوة تهديدية واستفزازية” من خلال تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر.

وفي تقرير قدم إلى لجنة عقوبات إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من يوليو/ تموز بأنها لا تتسق مع قرار أصدره مجلس الأمن في عام 2015.

وطلبت الدول الأربع من غوتيريش أن يرفع تقريرا “وافيا وشاملا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي” إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.

وقبل نحو 18 شهرا تم رفع معظم عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بموجب اتفاق أبرمته طهران مع القوى العالمية الرئيسية للحد من برنامجها النووي، لكن إيران لا تزال تخضع لحظر للسلاح وقيود أخرى لا ترتبط فنيا بالاتفاق النووي.

ويقدم غوتيريش تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق العقوبات والقيود المتبقية.

وكتبت الدول الأربع في تقريرها “التكنولوجيا الضرورية لتصور وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء ترتبط بشكل وثيق بالصواريخ الباليستية خاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات”.

وأضافوا “لذا فإن هذا الإطلاق (التجربة الصاروخية) يمثل خطوة تهديدية واستفزازية من إيران. برنامج إيران القائم منذ فترة طويلة لتطوير صواريخ باليستية لا يزال يتعارض مع (قرار الأمم المتحدة) ويسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة”.

وقدمت مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التقرير نيابة عن الدول الأربع.

ويوم الجمعة نفى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف امتلاك طهران لصواريخ مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وتنوي الدول الأربع أيضا إثارة مسألة التجربة الصاروخية خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار حتى يتسنى للمجلس مناقشة الردود المحتملة. ولم يتضح موعد ذلك الاجتماع.

لكن سيكون من الصعب على الأرجح اتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن، فبموجب قرار الأمم المتحدة فإن إيران “مطالبة” بوقف الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام، وتجادل بعض الدول بأن لغة القرار ليست إلزامية.

وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في التقرير “ندعو إيران إلى التوقف فورا عن كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المماثلة”.