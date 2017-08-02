أعضاء بـ”الشيوخ” الموريتاني يدخلون في اعتصام مفتوح

نواكشوط – الأناضول : دخل 38 من أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، في اعتصام مفتوح داخل مباني المجلس بالعاصمة نواكشوط .

وأفاد أنّ أعضاء المجلس المعتصمين يطالبون بـ “اعتذار رسمي” من قبل رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها “مسيئة لهم”.

وقال المعتصمون، خلال مؤتمر صحفي عقدوه، اليوم، إنّهم قرروا الاعتصام داخل مباني المجلس، حتى يعتذر ولد عبد العزيز عن تصريحاته التي وصفوها بـ “المستفزة”.

وخلال الأيام الماضية، اعتبر الرئيس الموريتاني، مجلس الشيوخ الذي يضم 56 سيناتورًا، “وكرًا للفساد والرشوة، ومجرد عبئ على الدولة، ومعطلة لمسار التنمية في البلاد”.

وقال المتحدث باسم المعتصمين، السيناتور الشيخ ولد حننا، خلال المؤتمر: “نحن ماضون في اعتصامنا بمباني المجلس، حتى يعتذر رئيس البلاد عن إساءاته لغرفة مجلس الشيوخ البرلمانية”.

ولفت ولد حننا إلى أنّ الاعتصام يأتي أيضًا رفضًا لما اعتبره “عبثًا بدستور البلاد”. مشددًا على أنّ المعتصمين “لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء الدستوري المقرّر 5 أغسطس/آب الجاري”.

من جانبه، قال السيناتور، القطب ولد محمد، وهو أحد المعتصمين، في تصريح للأناضول، إنّ “الإعتصام يأتي للفت الانتباه إلى محاولات القضاء على تجربة البلاد الديمقراطية بشكل كامل”.

وأضاف: “قرّرنا الاعتصام ابتداءً من اليوم داخل مباني المجلس، والاعتصام مستمرّ حتى يعتذر ولد عبد العزيز عن إساءته للشيوخ (مجلس الشيوخ)، لن نسمح بالعبث بدستور البلد، ومحاولات القضاء على التجربة الديمقراطية”.

وتوترت العلاقة بين الحكومة الموريتانية ومجلس الشيوخ عقب إسقاط المجلس لتعديلات دستورية سبق وأن أقرّتها الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني.

ولتجاوز عقبة مجلس الشيوخ، لجأ ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور، والتي تتيح له عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي، وهو ما قوبل برفض مجلس الشيوخ وطيفٍ واسعٍ من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.

ومن بين التعديلات الدستورية المقرّر أن يصوت عليها الموريتانيون إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس إدارية للتنمية.

الرئيس يحث مواطنيه على إقرار الاستفتاء

من جانبه دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في حملة جال خلالها أرجاء موريتانيا، الى التصويت ب”نعم” في استفتاء تعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ، واتهم المعارضة بالسعي إلى “نشر الفوضى”.

ووعد مساء الثلاثاء بالكشف عن معلومات خلال تجمع ختامي الخميس في نواكشوط، متهما أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للاستفتاء “بالفساد”، ودعا الشعب الى “التخلص من المجلس الذي يشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديموقراطيته”.

وقد أقر مجلس النواب تنظيم الاستفتاء في التاسع من آذار/مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع أن اغلب أعضائه مؤيدون للسلطة.

وأحدث قرار الرئيس تنظيم الاستفتاء رغم رفض مجلس الشيوخ جدلا واسعا ودفع بالمعارضة وبالخبراء الدستوريين الى الطعن بشرعيته.

وندد حزب اللقاء الوطني الديمقراطي وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا الذي دعا الى التصويت ضد التعديل الدستوري السبت، “بحملة غير عادلة” وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح أن مؤيدي التعديل يحظون بغالبية التغطيات الاعلامية على المحطات الرسمية.

واللقاء الديموقراطي هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الراديكالية الذي لم يدع الى مقاطعة الاستفتاء.

أما باقي الأحزاب المشاركة في الحملات فدعت الى تأييد التعديل سواء كانت من الموالاة أو من المعارضة المعتدلة.

وصرّح بتاح مساء الثلاثاء في حديث لوكالة فرانس برس “أننا نخوض حملة صعبة وغير عادلة من حيث توزيع التغطيات الإعلامية”. وأضاف أن الإعلام الرسمي يخصص “1% فقط” من وقته للقاء الديموقراطي. وأكد “أننا رغم هذا التعتيم الإعلامي واثقون من أن الموريتانيين سيرفضون المشروع غير الدستوري والمعارض لخياراتهم الديموقراطية”.

يبلغ عدد الناخبين حوالى 1,4 مليون وهم مدعوون السبت للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن المتوقع ان تصدر النتائج في بداية الأسبوع القادم.