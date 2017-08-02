ماذا سيفعل برشلونة لضم المُرشح الأول لخلافة نيمار؟

“القدس العربي”: بمجرد أن أعلن نادي برشلونة، إنتهاء رحلة النجم البرازيلي نيمار في “كامب نو”، بدأت وسائل الإعلام البريطانية، تُلقي الضوء على قائمة الأسماء المُرشحة لتعويضه، وفي مقدمتهم صانع ألعاب ليفربول فيليب كوتينيو. ورغم تأكيد المدرب الألماني يورغن كلوب أمس الثلاثاء، أن لاعبه الموهوب لن يُغادر “آنفيلد روود” هذا الصيف، بأي ثمن، إلا أن صحيفة “ديلي ميل”، إدعت أن رئيس النادي الكتلوني جوسيب ماريا بارتوميو، سيعود للضغط على النادي الإنكليزي واللاعب، لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الشهيرة في المملكة المتحدة، فإن الإدارة الكتلونية ستضرب بكلام مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق عرض الحائط، وستتقدم للملاك الأمريكان بعرض لا يُقاوم، يُقدر بنحو 120 مليون يورو (107.2 مليون جنيه إسترليني)، نظير وضع كوتينيو كقطعة ثابتة جوار ليونيل ميسي ولويس سواريز في الثلث الأخير من الملعب.

والمعروف أن اسم لاعب الإنتر السابق مُدرج ضمن القائمة المختصرة، المُرشحة لتعويض نيمار، من قبل تأكيد رحيله، ويشارالى أن بعض التقارير أشارت إلى أن وصيف الليغا الموسم الماضي، عرض على حُمر الميرسيسايد قرابة الـ72 مليون إسترليني، إلا أن العرض قوبل بالرفض، لتمسك كلوب بلاعبه، لصعوبة إيجاد بديل على نفس مستواه.

ومن ضمن الأسماء الأخرى المُرشحة لتعويض الفتى البرازيلي، مهاجم موناكو كيليان مبابي، الذي يضعه الريال على قائمة أهدافه الصيفية، وأيضًا جناح تشيلسي إدين هازارد، والفرنسي الآخر أنطوان غريزمان، الذي عاد مؤخرًا للتلويح بورقة الرحيل، بعد توقيعه على عقد الولاء الشهر الماضي، لإثبات حُسن النية بعد عقوبة الفيفا بمنع النادي من البيع والشراء حتى مطلع العام الجديد.