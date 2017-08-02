 ألمانيا تسعى لإلغاء أحد الإجراءات بعد إخفاق ترحيل منفذ هجوم الطعن في هامبورغ

برلين- (د ب أ): تسعى الحكومة الألمانية حاليا إلى إلغاء القاعدة الخاصة بالموعد النهائي لإصدار طلب الاستعادة من الدولة التي يتم الترحيل إليها، وذلك بعد إخفاق ترحيل منفذ هجوم الطعن الأخير في هامبورغ.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الألمانية برلين إن هذا الإجراء أثبت أنه “غير عملي حقا”.

يشار إلى أنه كان من المفترض ترحيل منفذ الهجوم الفلسطيني المولود في الإمارات العربية المتحدة إلى النرويج، التي قدم فيها طلب لجوء بالفعل، ولكن ترحيله لم يتم لأن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين فوّت حينها المهلة المخصصة لإصدار طلب استعادة للنرويج بيوم واحد فقط.

وأشارت المتحدثة في هذا السياق إلى زيادة العبء الواقع على عاتق المكتب الاتحادي للهجرة وكذلك إلى تعقيد الإجراء.

وأوضحت أنه لهذا السبب هناك “أفكار أولية” بشأن إلغاء هذه القاعدة الخاصة بالموعد النهائي في إطار ما يتعلق بالتعديل المخطط له لقواعد “دبلن” .

وبحسب قواعد ما يسمى نظام “دبلن”، كان يمكن ترحيل هذا الرجل حينها مباشرة إلى النرويج.

ولكن بعد تفويت المكتب الاتحادي للهجرة المدة النهائية المخصصة لتقديم طلب استعادة بشأن الرجل للنرويج، رفضت السلطات النرويجية استعادته، وأصبحت ألمانيا مسؤولة عنه.

وقام منفذ الهجوم، يوم الجمعة الماضي، بمهاجمة مجموعة من الأشخاص داخل متجر بحي بارمبيك في هامبورغ، وقام بطعنهم بسكين كانت في يده، وأدى الهجوم لمقتل شخص في الخمسين من العمر وجرح 7 آخرين بعضهم جراحه خطيرة.