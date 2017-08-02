نائب الرئيس الأمريكي : روسيا تسعى لإعادة رسم الحدود الدولية بالقوة

بودغوريتشا – وكالات : قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء، إن روسيا تسعى لإعادة رسم الحدود الدولية بالقوة، لافتا إلى التزام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالعقوبات الجديدة المفروضة على موسكو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بنس مع رئيسي وزراء مقدونيا زوران زايف، والجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، على هامش قمة الأدرياتيكي التي تعقد في بودغوريتشا، عاصمة الجبل الأسود.

وحذر بنس دول غرب البلقان من مساع روسية لزعزعة استقرارها وتقسيمها، قائلا: “سعت روسيا لزعزعة استقرار المنطقة واجتثاث جذور الديمقراطية فيها وتفتيتها”.

وأضاف: “أرسلت روسيا عملائها لقتل رئيس وزراء الجبل الأسود”، خلال الانتخابات العامة التي جرت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستدخل قريبا حيز التنفيذ،

وكان بنس ق صرح في وقت سابق من اليوم لقناة فوكس نيوز قائلا “بغض النظر عن الإحباط الذي نشعر به لأن الكونجرس قلص سلطات الرئيس ترامب في إدارة الشؤون الخارجية إلا أنه يعتقد أن هذا التشريع بوجه عام يعيد التأكيد على التزام الرئيس بالعقوبات القائمة ضد روسيا لتوضيح أن الولايات المتحدة لا تقبل بسلوك الروس المزعزع للاستقرار”.

من جهة أخرى، لفت بنس إلى دعم بلاده لدول غرب البلقان في مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، مشيرا إلى أن الجبل الأسود أحدث عضو في الحلف.

واعتبر أن تنظيم “داعش” الإرهابي يشكل تهديدا كبيرا على أمن بلاده، معربا عن شكره لدول غرب البلقان لدعمها بلاده في مكافحة “الدولة الإسلامية”.

بدوره، أعرب رئيس وزراء مقدونيا زوران زايفن، عن أمله بلاده في أن تصبح بلاده العضو 30 في حلف الناتو.

وأشار إلى أن تواجد الولايات المتحدة في المنطقة، يعكس الأهمية التي توليها لها.

من جانبه، أكد رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش على استمرار بلاده في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى منطقة بلقان مستقرة، مشددا على أنه “لا غنى لدول البلقان عن الاتحاد الأوروبي وحلف (الناتو)”.

ويشارك في قمة الأدرياتيكي التي تعقد اليوم، كل من بنس وزايف وماركوفيتش، ورئيس كوسوفو هاشم تاتشي، ورؤساء وزراء البوسنة والهرسك، دينيس زفيزديك، وصربيا آنا برنابيتش، وكرواتيا أندريه بلينكوفيتش، وألبانيا ايدي راما، وسلوفينيا ميرو سيرار.

يشار إلى أن “اتفاقية الأدرياتيكي” هو تشكيل تأسس 2003 ويضم الولايات المتحدة وألبانيا وكرواتيا ومقدونيا ويهدف لدعم دول الأدرياتيكي في مسيرة انضمامها إلى عضوية حلف “الناتو” (ألبانيا وكرواتيا انضمتا إلى الحلف عام 2009).

وفي 2008، انضمت البوسنة والهرسك إلى التشكيل، فيما انضمت صربيا إليه كعضو مراقب، بينما تقدمت كوسوفو بطلب للانضمام.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية “الجبل الأسود” انضمت لـ”الناتو”، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عندما أودع صك انضمامه إلى معاهدة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

ويضم الحلف إلى جانب “الجبل الأسود”، 28 دولة هي بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، ، تركيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان ، ألمانيا إسبانيا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، إستونيا، لاتفيا، لتوانيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا.