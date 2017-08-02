السجن لرجل زرع القنب لعلاج زوجته من السرطان في اندونيسيا

جاكرتا – أ ف ب : حكم الاربعاء على رجل زرع القنب في اندونيسيا لتسكين اوجاع زوجته المصابة بسرطان، بالسجن ثمانية اشهر مع التنفيذ وهو حكم انتقده المدافعون عن حقوق الانسان.

ومثل فيديليس اري سوجيوارتو امام محكمة كاليمانتان الغربية في الجزء الاندونيسي من بورنيو وادين بتهمة زرع صمغ القنب من دون ترخيص وفرضت عليه غرامة قدرها مليار روبية (63 الف يورو).

واوضح الرجل انه كان يستخدم هذه المخدرات الخفيفة لأغراض علاجية لتخفيف اوجاع زوجته المصابة بمرض تكهف النخاع النادر الذي يطال النخاع الشوكي ويؤدي الى تلف الالياف العصبية.

واثارت هذه القضية اهتماما كبيرا في اندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعتمد قوانين صارمة جدا لمكافحة المخدرات اذ ان كميات صغيرة منها قد تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام.

وقالت محامية الدفاع مارسيلينا لين “لقد خاب ظننا كثيرا بالحكم نظرا الى ان القضاة اقروا ان موكلنا لم يكن ضالعا في الاتجار بالمخدرات ولم يكن مستهلكا لها حتى”.

وبدأ سوديوارتو (34 عاما) يزرع القنب الهندي بعدما قرأ مقالات حول المزايا العلاجية لهذه المخدرات في تسكين اوجاع زوجته يني رياواتي.

وبعدما استهلكت القنب شعرت هذه الاخيرة بتحسن وبدأت جراحات ظهرها تلتئم على ما اكدت المحامية.

ورغم تفسيرات سوديوارتو، اوقفته وكالة مكافحة المخدرات في فبراير/شباط وقد توفيت زوجته بعد شهر على ذلك.

وانتقد مدافعون عن حقوق الانسان الحكم.

واوضح احدهم ويدعى ريكي غوناوان أن “القانون ليس مثاليا. خالف سوديوارتو القانون إلا انه فعل ذلك لانقاذ حياة شخص”.