خاميس وألكانتارا يُعقدان حسابات أنشيلوتي قبل معركة الأسود

“القدس العربي” : أستقبل مدرب بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي أنباء سيئة، بخروج الثنائي خاميس رودريغيز وتياغو ألكانتارا، من حساباته، قبل بدء التحضير لمباراة السوبر الألمانية، ضد الغريم التقليدي “بوروسيا دورتموند”، المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”. وبحسب ما أعلنه موقع النادي الرسمي، فإن الدولي الكولومبي القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين، أصيب في الركبة وعضلات الفخذ، أثناء مشاركته في سهرة الأمس، التي خسرها الفريق أمام ليفربول بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي كأس “أودي” الودية، على ملعب “آليانز آرينا”. وما أثار قلق مشجعي النادي، أن البيان لم يكشف الموعد المُحدد لعودة صاحب الأهداف السينمائية، بالإشارة إلى أن فترة غيابه ستمتد لأسابيع، ما يعني أنه سيكون خارج القائمة التي ستُقارع أسود الفيستيفاليا في عقر دارهم، ومعه كذلك لاعب برشلونة السابق تياغو ألكانتارا، الذي يحتاج لأسبوعين، من أجل التعافي من عضلات البطن.

وجاءت نتيجة الفحص الطبي الذي أجراه الوافد الجديد عكس توقعات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أعرب عن أمله بعد السقوط المُفزع أمام الريدز، أن تكون الإصابة طفيفة، لحاجة الفريق لخدماته في بداية الموسم. أما نص البيان الصادم، فجاء على النحو التالى “لاعب بايرن ميونخ الجديد خاميس رودريغيز سيغيب في الأسابيع المُقبلة. أظهرت نتائج التحليلات أنه يُعاني من إصابة في أوتار الركبة والفخذ الخلفي الأيمن، وهي الإصابة التي ألمت به أمام ليفربول”. وكان”تياغو ألكانتارا تعرض لإصابة في عضلان البطن، ومن المؤكد أنه سيغيب عن مباراة كأس السوبر ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت المُقبل”.