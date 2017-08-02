أول عملية ناجحة لفصل توأمين سياميين في بنغلادش

دكا – أ ف ب : يمكث توأمان سياميان يبلغان عشرة أشهر حاليا في المستشفى بعد إجراء أول عملية فصل جراحية ناجحة في البلاد لتوأمين ملتصقين في خطوة وصفت بأنها “غير مسبوقة”.

فقد خضعت الشقيقتان توفا وطاهرة الملتصقتان منذ الولادة في العمود الفقري والمستقيم، لعملية جراحية مضنية استمرت تسع ساعات بإشراف أكثر من عشرين طبيبا.

وقال الأخصائي في جراحات الأطفال في مستشفى دكا الطبي عبد الحنيف لوكالة فرانس برس “هذه المرة الأولى التي ننجح خلالها بفصل توأمين ملتصقين بشكل خطير في بنغلادش”.

وأشار الطبيب الجراح إلى أن “هذه العملية رائدة في تاريخنا الطبي”، موضحا أنها “شديدة التعقيد”.

وأوضح الطبيب أن جميع التوائم السياميين تقريبا في بنغلادش يموتون خلال سنوات حياتهم الأولى.

وفي العام الماضي، توفي شقيقان توأمان كانا ملتصقين عند مستوى الصدر وتركهما والداهما في المستشفى عينه، جراء التهابات ومضاعفات خطيرة.

ولفت الطبيب عبد الحنيف إلى أن توفا وطاهرة ستحتاجان ما لا يقل عن عمليتين اضافيتين لإعادة أعضائهما الداخلية الى وضع طبيعي.

وقال منسق العملية الجراحية شاه نور اسلام إن العملية تكللت “بنجاح كامل” غير أن التوأمين ستبقيان في وحدة العناية الفائقة لأسبوع على الأقل للتأكد من عدم تطور أي مشكلات صحية لديهما.

وثمة حالات نادرة في العالم للتوائم السيامية. ونصف هؤلاء الأطفال يلدون ميتين فيما تراوح فرص البقاء على قيد الحياة بين 5 في المية و25 في المية .