العثورعلى رفات متنزه ألماني بعد ثلاثين عاما على وفاته في سويسرا

جنيف – أ ف ب : عثر على رفات متنزه الماني قضى قبل 30 عاما عندما كان يتسلق جبال الالب السويسرية، محجوزا جزئيا في الجليد على ما اوضح الشرطة الاربعاء.

وعثر على البقايا البشرية هذه متسلقان يوم 25 يوليو/تموز على ما افادت شرطة كانتون فاليه في بيان.

وكان المتسلقان باشرا الصعود الى جبل لاغينهورن (4010 امتار). وعند وصولهم الى ارتفاع 3499 مترا قررا العودة ادراجهما بسبب سوء الاحوال الجوية.

واكتشفا عندها “يدا وحذاء” على ما اوضحت الشرطة.

وبسبب سوء الاحوال الجوية لم تتمكن فرق الانقاذ من التدخل في اليوم نفسه.

وفي 26 يوليو/تموز تمكن المسعفون والشرطة من انتشال “الرفات المحجوز جزئيا في الجليد” ونقلوها بمروحية الى معهد التعليم الطبي في برن حيث حددت هوية الضحية رسميا.

وهو الماني مولود في العام 1943 اختفى في 11 أغسطس/آب 1987 عندما كان يقوم بنزهة.

وفي منتصف يوليو/تموزعثر على جثة زوجين اختفيا 75 عاما في جبال ديابليريتس في جنوب سويسرا في الجليد ايضا.

واتى الاكتشاف خلال زيارة تفقد لمصعد تزلج كهربائي.