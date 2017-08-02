مدرب موناكو للريال وآرسنال: أغلقنا باب الرحيل!

“القدس العربي” : سكب مدرب موناكو ليوناردو غارديم، الماء البارد، على الشائعات التي تُطارد الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وتوماس ليمار في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن العناصر التي تتدرب مع الفريق في فترة الإعداد، ستبقى في “لويس الثاني”، لنهاية الموسم الجديد على أقل تقدير.

واعتبرت الكثير من الصحف البريطانية تصريحات مدرب باريس سان جيرمان الأسبق، بمثابة الرسالة لريال مدريد، الذي يُخطط منذ بداية الصيف، للإنقضاض على المهاجم الشاب، ونفس الأمر بالنسبة لأرسنال، الذي يضع لاعب الوسط الأعسر ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم كتيبة آرسن فينغر الموسم المُقبل. وأشار غارديم، إلى أن الإدارة أغلق باب الرحيل بشكل نهائي، بعد بيع بيرناردو سيلفا وبنجامين ميندي للمان سيتي، وتيموي باكايوكو لتشيلسي، وفي هذا الصدد قال لصحيفة ديلي ميل “”كل اللاعبين الذين كانوا مهمين بالنسبة لنا الموسم الماضي، سوف نُحافظ عليهم. صحيح لم نتمكن من الحفاظ على كل لاعبينا، لكن هذا واقع كرة القدم، والجميع في فرنسا يعرف طبيعة مشروعنا، لذلك، هدفنا الرئيسي الآن التحضير بشكل جيد مع اللاعبين الذين قررنا الإبقاء عليهم بعد إنتهاء فترة قيد اللاعبين الصيفية”. وعن الأسماء التي تُطاردها الشائعات، قال “مبابي نعرف أنه لم يُسجل في فترة التحضير قبل الموسم، لكنه يعمل بجد، وهو ليس بمفرده الذي يبذل كل ما في وسعه لاستعادة لياقته، أيضًا جميع اللاعبين الشباب يُسابقون الزمن للوصول لأفضل مستوى ممكن قبل بداية الموسم، وأؤكد لكم أن فابينهو، ليمار وكيليان لا يهتمون بأي شيء. فقط يُركزون على الملعب، لأنهم يعرفون أنه الشيء الأكثر أهمية”.

وكان بطل الليغ1 الموسم الماضي، قد خسر لقاء إفتتاح الموسم، بالسقوط أمام منافسه المباشر “باريس سان جيرمان” بنتيجة 1-2 في لقاء كأس السوبر الفرنسية الذي جمعهما على ملعب طنجة الكبير في المغرب يوم الأحد الماضي.