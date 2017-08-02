الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بالجمعية التأسيسية الفنزويلية

بروكسل- (الأناضول): أعلن الاتحاد الأوروبي رفض الاعتراف بالجمعية الوطنية التأسيسية التي تم انتخابها حديثًا في فنزويلا، بدعوة من الرئيس نيكولاس مادورو، لإعادة صياغة الدستور.

وجاء ذلك في بيان للاتحاد، نشر اليوم الأربعاء، على موقعه الالكتروني واطلعت عليه “الأناضول”.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، وفق البيان، إن “دول الاتحاد الـ28 لا تعترف بالانتخابات التي جرت في فنزويلا من أجل إعادة صياغة الدستور”. واعتبرت أن انتخابات جمعية تأسيسية جديدة “سيزيد الأزمة الفنزويلية القائمة سوءًا”.

ودعت موغريني، حكومة الرئيس مادورو، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح مسار الأحداث. وأضافت “ينبغي تعليق عمل الجمعية التأسيسية، والاعتراف بمهام جميع المؤسسات التي ينص عليها الدستور”.

وشارك أكثر من 8 ملايين ناخب، أي 41.53% من إجمالي الناخبين، الإثنين الماضي، في انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، دعا إليها الرئيس الفنزويلي، ورفضتها المعارضة، بحسب ما أعلنت السلطات المكلفة بالاقتراع.

وبالتزامن مع هذه الانتخابات، قُتل 10 أشخاص في موجة من العنف اجتاحت فنزويلا، حيث هاجم متظاهرون مراكز الاقتراع وأغلقوا شوارع في أنحاء البلاد، بحسب السلطات.

وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة 2013، المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما تنفيه السلطات.

وتقول المعارضة، إن “مادورو، يسعى من وراء مقترحه، تمديد فترة بقائه في السلطة”.

وتشهد فنزويلا، منذ حوالي 4 أشهر، احتجاجات ضد مادورو، قتل فيها أكثر من 110 أشخاص.