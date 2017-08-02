رئيس″ حقوق الإنسان القطرية” يستعرض تداعيات الحصار في البرلمان البريطاني

“القدس العربي”: أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الحق في الملكية منذ بداية الحصار على دولة قطر بلغت (320) انتهاكاً، مشدّداً على أن أن هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي تعرض لها أصحاب الأملاك والشركات في تلك دول الحصار، وبخاصة في الإمارات، يؤكد على عدم وجود بيئة تشريعية آمنة للمستثمرين في الإمارات.

ونوّه المري إلى أنه لا يحق لأي دولة تهديد مصالح الناس وإغلاق شركات وأخذ ملكيات ومنع التحويلات المالية وتسريح العمال وغيرها من الانتهاكات بدواعي الخلافات السياسية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها منتدى أكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية للدراسات بمقر البرلمان البريطاني في لندن بحضور دبلوماسيين وأعضاء من مجلس اللودرات وممثلي مراكز الفكر والقطاع الخاص وبعض الإعلاميين والأكاديمين.

وأدار الندوة اللورد بروفيس تويد، وتحدث فيها كل من البروفسير بجامعة كينغز كولج بلندن ديفيد روبرتس، والدكتور ميل باترك مستشار سياسات وأمن الشرق الأوسط والسيدة سينزيا بيانكو المحللة المختصة بمنطقة الخليج. وحضرها خبراء في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وممثلين للصحافة الدولية.

وأوضح المري أن انتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في الملكية كان أكثر من انتهاكات الإمارات من حيث العدد الذي بلغ (596) شكوى، انحصر أكثرها في الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين القطريين في السعودية، مشيراً إلى أن الامارات التي تنصب نفسها الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة، تعددت فيها انتهاكات الحق في الملكية بشكل مخيف زعزع ثقة الشركات في بيئتها الاستثمارية.

وتطرق المري إلى معاناة الأسر المشتتة وانعكاسها على حقوق الطفل وحقوق المرأة، مشيراً إلى أن آخر إحصائية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف أن هنالك (318) انتهاكا تسببت فيه المملكة العربية السعودية، بينما تسببت مملكة البحرين في (195) انتهاكاً، مقابل 63 انتهاكا من قبل دولة الامارات.

وأضاف أن الانتهاكات التي طالت الأسر المشتركة كانت الأخطر منذ بداية الحصار، إذ أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون التي تتداخل فيها الأنساب بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على حقوق المرأة والطفل وتسببت في معاناة نفسية شديدة يصعب معالجتها إلاّ على المدى الطويل.

وأضاف قائلا “هذا ما يجعلنا نؤكد أن هذا الحصار يمثل عقاباً جماعياً للشعوب الخليجية، واستهدافاً للقيم الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج”، مشيراً إلى “أن دول الحصار فرضت هذه العقوبات وهددت بمزيد منها في إطار تصعيدها للأزمة”.

وطالب المري تجنيب المدنيين من أية تداعيات تنعكس سلباً على حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، داعياً اللجان الحقوقية بالبرلمان البريطاني والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة للمساهمة بدورها في طرح قضايا انتهاكات دول الحصار الإنسانية جراء خلافاتها السياسية مع دولة قطر في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان.

كما أثار رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان خلال الندوة أوضاع العمال الذين تأثروا من الحصار، خاصة العاملين بدولة قطر من دول مجلس التعاون، الذين تم إرغامهم على المغادرة، وهم على رأس عملهم بالدوحة، إلى جانب عمالة القطريين في المملكة العربية والذين تجاوز عددهم الـ850.

كما تطرق لمعاناة الطلبة والطالبات الذين طردوا من الجامعات، وحرمانهم من الجلوس للامتحانات في مخالفة صريحة لقانون اعتماد الجامعات، لافتاً إلى أن إحصائيات اللجنة في هذا الشأن تشير إلى أن الانتهاك في الحق في التعليم قد بلغ في (السعودية 48 وفي الامارات 120 ، وفي البحرين 27 انتهاكا)، علاوة على الانتهاكات في الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأشار إلى أن انتهاكات المملكة العربية السعودية التي تزامنت مع بداية شهر رمضان واستمرارها حتى مشارف موسم الحج بلغت 144 انتهاكاً، تضرر منها المواطنيون والمقيمون بدولة قطر. وعلق قائلاً “هذا الأمر بالغ الحساسية دفعنا وفقاً لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية أن نخاطب كافة الجهات الدولية المختصة للنظر في انتهاكات الحق في الدين والعقيدة”.

وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستظل مستمرة في جهودها الدولية والإقليمية لرفع الضرر والغبن الذي تعرض له المواطنون القطريون وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالدولة من الجنسيات الأخرى، ومتابعة ما يترتب على هذه الانتهاكات من آثار آنية ومستقبلية لكافة المتضررين.