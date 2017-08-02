﻿علي جابر باق في «أم بي سي» وزياد حايك يحسم الأمر «لا تضيّعوا وقتكم»

بيروت – «القدس العربي»: نفى المتحدث الإعلامي بإسم مجموعة «أم بي سي» مازن حايك كلّ ما أثير حول مغادرة السيد علي جابر المحطة، وقال في سلسلة تغريدات أطلقها لحسم الموضوع نهائياً إن مكانة جابر محفوظة ومكانه راسخ.

وتوّجه حايك إلى المحبّين والمهتمين بعدم اضاعة وقتهم بالشائعات الممنهجة انطلاقاً من أنّ محطة المحطة لا تضيّع البوصلة، وكتب «إلى المحبّين والمهتمّين ولكل مٓن قلبه على «المجموعة وأفراد عائلتها… منحبّ نوضّح ونقول إن مكانة علي جابر محفوظة ومكانه راسخ».

وأضاف: «إن الشائعات الممنهجة التي تطال علي جابر هي ضمن محاولات بائسة لحشر اسمه في كل خبر و»خبرية». لكن ما تضيّعوا وقتكم: نحن لا نضيّع البوصلة!

وختم: «هذا الكلام صادر عنّي بصفتي الرسمية كمتحدّث بإسم «مجموعة»أم بي سي» ، وكذلك بحكم المعرفة الطويلة المدى والزمالة المهنية مع علي جابر. مازن حايك».