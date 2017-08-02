﻿النجم الهندي شاروخان: أديت شخصيات كبيرة السن منذ أن بدأت التمثيل

نيودلهي – د ب أ: قال الممثل الهندي شاروخان إنه منذ أن بدأ العمل كممثل لم يمانع في تجسيد شخصيات كبار السن .

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن شاروخان (51 عاما) القول «أنا ممثل، أوافق على تجسيد أي شخصية، كما إنني سوف أفعل كل ما تتطلبه الشخصية».

وأضاف «لقد لعبت دور الأب في فيلم «كوشي كوشي هوتا هاي» عام 1998».

وقال «كنت أنادي الممثلة راني موخيرجي «بابنتي» في فيلم فير زارا عام 2004».

وأضاف «في فير زارا كنت ألعب دور رجل يبلغ من العمر 65 عاما، لذلك لم يكن لدي مانع الآن في لعب دور رجل كبير السن؟ «.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يعرض لشاروخان الجمعة المقبلة فيلم «جاب هاري ميت سيجال» مع الممثلة أنوشكا شارما.

كما يقوم شاروخان بتصوير فيلم أخر من إخراج اناند ال راي، ويشاركه في بطولته كاترينا كيف وأنوشكا شارما، ومن المقرر عرضه خلال أعياد الميلاد 2018 .