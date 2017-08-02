﻿العراق يدخل سوق السندات منفردا للمرة الأولى في 10 سنوات لجمع مليار دولار

بغداد – الاناضول: بدأ العراق تسويق سندات بمليار دولار في أول إصدار دَين دولي يبيعه منفردا منذ عام 2006، وذلك في محاولة لتجاوز عقود من الاضطرابات.

ويسعى العراق، في ظل حيازته لاحتياطيات نفطية ضخمة، من وراء إصدار السندات إلى اجتذاب مستثمري الأسواق الناشئة بأرباح مغرية، وهو ما سيكون ضروريا لتهدئة المخاوف بسبب سجل الحروب وصعود تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأصدر العراق سندات بمليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ذلك الطرح ضمنته الحكومة الأمريكية بالكامل، على عكس هذه المرة التي يعود العراق إلى السوق بمفرده.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تدير العملية أن التسعير الاسترشادي المدئي للسندات، التي يبلغ أجل استحقاقها خمسة أعوام ونصف العام، يقع عند أوائل السبعة في المئة. وهذا المستوى «جذاب» من منظور بعض مديري الصناديق، حيث يدر عائدا جيدا مقارنة مع أسواق ناشئة أخرى تعاني من صراعات مثل أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تجتذب الصفقة طلبا كبيرا من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، الذين يتطلعون إلى أسواق ناشئة تدر عائدات لا يستطيعون الحصول عليها في أنحاء أخرى.

وقال مديرو صناديق ان من المرجح أن تستحوذ صناديق معاشات التقاعد ومديرو الصناديق وصناديق الثروة السيادية على نصيب جيد من الإصدار. ويحتاج العراق إلى تمويل خارجي لسد عجز متسع في الميزانية، حيث أدى هبوط أسعار النفط منذ 2014، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية التي تحتاجها البلاد بشدة، إلى تضخم العجز ليصل إلى 25 تريليون دينار (21.44 مليار دولار) لعام 2017، حسب نشرة إصدار السندات. وهناك أيضا 23.3 تريليون دينار من المنتظر جمعها من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، حسب ميزانية العراق التكميلية لعام 2017. ومن المتوقع أن تساهم البنوك التجارية ومستثمرو السندات والمقرضون الدوليون، ومن بينهم مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنحو 11.5 تريليون دينار.

والدعم الذي يحصل عليه العراق من مؤسسات تمويل مشروعات التنمية يعد بمنزلة ضمان مفترض للمستثمرين.

على صعيد أخر أعلن البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء انتهاء المرحلة الثانية من التزامات البلاد بالإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الإئتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي.

وكان العراق أنهى المرحلة الأولى من التزامات اتفاق الاستعداد الإئتماني مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2016، الذي حصل بموجبه على شرائح من قرض قيمته 5.3 مليار دولار.

وقال المركزي العراقي في بيان ان «صندوق النقد هنأه ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء على نجاح مشاورات المراجعة الثانية، الخاصة باتفاقية الاستعداد الإئتماني، بعد تنفيذ البرامج والأهداف المالية والنقدية ووضعها في إطار يؤمن الاستقرار المالي للعراق». ويقصد بالاستعداد الإئتماني قيام البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير وفرض قوانين من شأنها تحقيق الاستقرار المالي للدولة، تمهيداً لحصولها على مساعدات مالية أو قروض.

وتضمن برنامج الاستعداد الإئتماني جملة إصلاحات وأهداف كان آخرها الموازنة التكميلية التي صادق عليها مجلس النواب مؤخراً.

ومن شأن الإجراءات والضوابط الموضوعة أن تعطي إشارة مهمة للمؤسسات الدولية والدول الكبرى لتقديم تمويل وتسهيلات إئتمانية لدعم الوضع المالي في العراق، من خلال تقديم تمويل للموازنة العامة للدولة، ولمشاريع تنمية متعددة.

من جهة ثانية قال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس ان التزامات العراق مع صندوق النقد الدولي تأتي بسبب حاجة البلاد إلى القروض المالية لمواجهةالأزمة الخانقة التي يمر بها اقتصاد البلاد. واضاف أن «العراق يمر بأزمة مالية خانقة جاءت بسبب الفساد المالي والإداري وانخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات الحرب على داعش.

ما اضطرنا الى القروض المالية الخارجية».

وتاب القول «تكلفة إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش تتطلب الحصول على قروض مالية كبيرة من مختلف الدول، وتم فعلا الحصول على جزء من القروض المالية سواء من اليابان أو صندوق النقد أو البنك الدولي».

وأعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضي عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من معارك تنظيم «الدولة الإسلامية» شمال البلاد وغربه تمتد لـ10 سنوات بكلفة تقديرية تصل الى 100 مليار دولار.

وتعرضت البنى التحتية في المحافظات التي خضعت لسيطرة «الدولة الإسلامية» إلى خسائر كبيرة، منها مشاريع الطاقة الكهربائية والمنشآت الحكومية، قدرت بمليارات الدولارات.

