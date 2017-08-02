﻿«بلومبيرغ»: قرب الإعلان عن البورصة المستضيفةلطرح «أرامكو السعوية»

الرياض – الأناضول: قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أمس الأربعاء ان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيعلن قريباً عن البورصة العالمية التي ستستضيف الطرح الأولي لأسهم شركة «أرامكو السعودية»، أكبر شركة نفط في العالم.

ويتوقع أن يكون هذا الطرح الأضخم في العالم، متفوقاً على شركة «علي بابا» الصينية.

وحسب الوكالة المتخصصة في المال والأعمال، فإن القرار يأتي عقب قيام مسؤولين حكوميين سعوديين الأسبوع الماضي بإطلاع بن سلمان على عرض توضيحي حول عملية الطرح المحتملة.

وتعتزم السعودية طرح حصة من أسهم «أرامكو» في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أخرى أو بورصتين عالميتين، وفق تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، خلال العام المقبل، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر كثيراً جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، والتي فقدت أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014.

وتتنافس ست أسواق رئيسية لاستضافة الطرح الأولي الأكبر في التاريخ، من بينها بورصة لندن، وبورصة نيويورك، وبورصة طوكيو وبورصة هونغ كونغ)، بورصة تورنتو الكندية، وبورصة سنغافورة.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ»المطلعة» ان التعديلات المقترحة من قبل الهيئة الرقابية البريطانية، الشهر الماضي، ستزيد من فرص بورصة لندن لاسضافة الطرح. وكانت هيئة المراقبة المالية في بريطانيا اقترحت الشهر الماضي قواعد جديدة سيتمخض عنها فئة جديدة لإدراجات الشركات التي تسيطر عليها الحكومات، في أسواق الأسهم بالبلاد.

ومن شأن هذه التعديلات السماح لأسهم شركة «أرامكو» بالتداول في القطاع المتميز في سوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين في وقت قياسي.

وتنتج «أرامكو» برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ 12.5 في المئة من إنتاج النفط العالمي، حسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد. وتشير تقديرات المسؤولين في الاشركة العملاقة إلى أن قيمتها السوقية تتراوح ما بين 2 – 2.5 تريليون دولار، فيما تقول معظم التقديرات العالمية ان قيمتها تتراوح ما بين 1 و1.5 تريليون دولار، خاصة بعد خفض الضرائب عليها.