﻿سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك دولية بخصوص قرض وسندات

دبي/مسقط – وكالات: قالت مصادر مطلعة أمس الأربعاء ان سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات، في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى ضخ الأموال في ميزانيتها التي تضررت بشدة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وقالت المصادر إن المناقشات في مرحلة مبكرة وأن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا لتقديم مقترحات. ولم ترد وزارة المالية في عمان على طلب للتعقيب حتى الآن.

وقال أحد المصادر ان حلا محتملا يتمثل في أن تحصل سلطنة عمان على قرض لمدة خمس سنوات في البداية، يعقبه طرح سندات لأجل خمس وعشر سنوات. وجمعت السلطنة بالفعل سبعة مليارات دولار من طرح سندات دولية هذا العام. وأصدرت سندات تقليدية من ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار في مارس/آذار، وصكوكا (سندات إسلامية) بملياري دولار في مايو/أيار. واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار، في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة مليارات دولار. وقال مصرفي يعمل في دبي «من الواضح أن سوق السندات مفتوحة أمامهم».

وقال أحد المصادر ان المناقشات الأولية مع البنوك شارك فيها مقرضون مثل «بنك أبوظبي الأول» و»ناتكسيس» و»ستاندرد تشارترد» لكن لم يتم الانتهاء من شيء بعد.

وخفضت وكالة «موديز» التصنيف الإئتماني السيادي لسلطنة عمان الأسبوع الماضي من «بي.إيه.إيه1» إلى «بي.إيه.إيه2» ليصبح أعلى بدرجتين فحسب عن المستوى عالي المخاطر، الذي تصنف عنده «ستاندرد آند بورز البلاد»، وعند نفس المستوى الذي تصنفها «فيتش» عنده. وتتبنى الوكالات الثلاث نظرة مستقبلية سلبية تجاه عمان. وقالت «موديز» ان الأداء المالي في 2016 وخلال الأشهر الأولى من 2017 اتسم بضعف أكبر عما تشير إليه الإصلاحات الحكومية المعلنة وتطورات أسعار النفط. وبلغ عجز الموازنة السلطنة عمان في الأشهر الخمسة الأولى من العام ملياري ريال (5.2 مليار دولار) وهو ما يعادل بالفعل ثلثي العجز المتوقع لعام 2017.

وقالت «موديز» ان هذا يعني أن هناك احتمالا متزايدا ألا تحقق سلطنة عمان أهدافها للموازنة للعام الثاني على التوالي. من جهة ثانية اعلنت السلطنة أمس اقتراض 3.55 مليار دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي. وقالت وزارة المالية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية «وقعت حكومة السلطنة قرضا غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار». وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ان الحكومة «وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام».

وفي مطلع العامالحالي اعلنت سلطنة عمان ان العجز المتوقع في موازنة العام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليار دولار) مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط. وقالت انها ستمول نحو 84 في المئة من العجز عبر الاقتراض الخارجي والمحلي. ومن المفترض ان يبلغ اجمالي الايرادات العامة 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار) بينها 70% من قطاع النفط والغاز، في حين ستبلغ النفقات 11.7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016، وفقا لارقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية. وكان انتاج السلطنة النفطي مليون برميل يوميا، لكن وفقا لاتفاق خفض الانتاج العالمي فقد تم خفض الانتاج الى 970 الف برميل يوميا.

(الدولار يساوي 0.3847 ريال عماني).