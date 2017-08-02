﻿النفط يعاود الصعود صوب 52 دولارا للبرميل متجاهلا أنباء سلبية

لندن – رويترز: تجاهل النفط مجموعة من الأنباء السلبية أمس الأربعاء، في الوقت الذي استفاد فيه المستثمرون والمتعاملون من الخسائر التي تكبدها الخام في وقت سابق، ودفعوا الأسعار مجددا صوب 52 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجلته هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 51.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1325 بتوقيت غرينتش لتصعد من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 51.18 دولار للبرميل. وبلغ السعر 52.93 دولار يوم الإثنين، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/أيار.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 49.17 دولار للبرميل.

وتراجع العقدان كثيرا في الجلسة السابقة، بعد أن قالت «رويال داتش شل» ان مصفاة بيرنيس التابعة لها والبالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في هولندا ستظل خارج الخدمة في الأسبوعين المقبلين على الأقل بعد حريق.

في الوقت نفسه، بلغ إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» 33 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له في 2017 رغم تعهد المنظمة ومنتجين آخرين خارجها بخفض الإنتاج.

من جهة ثانية قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ان مخزونات النفط والبنزين والديزل انخفضت في الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو مقارنة مع توقعات لمحللين لانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما انخفضت 39 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لانخفاض قدره 636 ألف برميل. وتقلصت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 150 ألف برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 525 ألف برميل، حسبما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وارتفع استهلاك الخام في المصافي بواقع 123 ألف برميل يوميا، حسب البيانات، بينما زاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 1.1 نقطة مئوية.

وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 537 ألف برميل يوميا.