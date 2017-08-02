﻿مصطفى دحلة: مؤذن القرية صار مطرب فلسطين

الناصرة – «القدس العربي»: يبدو وكأنه هو والفنان السوري صباح فخري توأمين شكلا وغناء، لكن الفنان الفلسطيني مصطفى دحلة مغروم ومأخوذ بالفنان اللبناني الراحل وديع الصافي، ويتقاسم معه التواضع والعفوية والاهتمام بالغناء للبيت والوطن والأخ والابن والطبيعة ولبقية أفراح وهموم ودلالات الحياة اليومية للناس.

يحترف غناء المقامات الأندلسية والقدود الحلبية منذ عقود، ولو أغمض السامع عينيه لخال أنه في احتفالية لصباح فخري لتشابه صوتيهما.

ويتدافع الفلسطينيون في الداخل لترتيب وضمان مشاركته في حفلات زفاف أبنائهم، فمعه يحلو السهر والطرب، ورغم الحصار المفروض منذ نكبة 1948 وجد دحلة طريقه لدار الأوبرا في القاهرة مرات ومرات وله مريدون في الوطن العربي والعالم. ويروي دحلة (62) لـ «القدس العربي» أن جده مصطفى، الذي خلع عليه اسمه كان أول من اكتشف موهبته، حينما اصطحبه معه للمسجد وهو في التاسعة من عمره ليرفع الأذان في مسجد قريته «طرعان» الواقعة بين الناصرة وطبريا داخل أراضي 48».

وقتها كنت أعتلي درجات المئذنة، أضع يدي على أذني وأرفع الأذان، وفي طريق العودة للبيت يغدق المارة علي الثناء، وعندئذ كنت استنتج أن صوت الأذان قد دخل آذانهم وقلوبهم، لا سيما أن القرية صغيرة وبدون ضجيج».

وكل ذلك بدون مايكرفون؟ سئل دحلة فقال متبسما إن الجامع كان بلا مايكروف، لأن القرية أصلا كانت وقتها بدون كهرباء. وتنبه جده لقوة وعذوبة صوته فصار يوكله مهمة رفع الأذان، ولاحقا لم يستحسن فكرة انتقاله للغناء.

بيد أن مصطفى اختار الانقياد وراء قلبه فقد أسندت له مدرسته الابتدائية رئاسة فرقة الإنشاد، وما أن أنهى دراسته الثانوية حتى سارع لدراسة الموسيقى في حيفا، وانطلق في مسيرته الفنية بثبات وإيمان بقدراته، رغم كونها رحلة جبلية صعبة منذ بدايتها.

تجويد القرآن والغناء

لا يـتردد دحـلة في اسـتذكار شـظف العـيش في القرية في طفولته وبنائه لمشـروع من الألف للياء بعصامية، دون أن يقدم له أحد شيـئا على طبق من فضة.

ويرى أن هناك رابطا مباشرا بين القرآن الكريم وتجويده وبين الموسيقى، وأن الأذان جزء من الموسيقى. ولا يقارن بين صوته وصوت جده، ويقول إن المقارنة بين الأصوات غير ممكنة فلكل واحد نغمته وأدائه، ولذا فهو يتحفظ على المقارنة بين الفنانين الكبار ويقول إن أصواتهم غير متشابها ولكل منهم حنجرته وقوة صوته، ناهيك عن أن الموسيقى إحساس ومشاعر.

ويضيف «هذه هدية من الله، فالصوت رباني لا تكويني كصوت الرعد». ومن خلال والده عرف مصطفى طريقه إلى الله، فقد كان يستيقظ على سماع والده يصلي الفجر ويقرأ القرآن فشّب في أجواء روحانية مهدّت له دخول عالم الموسيقى والغناء، وكان صباح فخري قدوته الأولى في شبابه. وعن ذلك يقول مبتهجا «كانت الموشحات تدغدغ مشاعر «.

«أم الدنيا» و «شامة الدنيا»

استهوته كل الأصوات الجميلة المذاعة في الراديو كعبد الوهاب واستقرت فؤاده أغنية «أنت أنت ولا انتش داري» و «خايف أقول اللي بقلب،ي» وهكذا فريد الأطرش بأغنيته «الربيع».

وعن الفنانين العرب، الذين سكنوا قلبه وربما اقتدى بهم يقول أولا إن الموسيقى المصرية هي أصل المخزون الموسيقي العالمي، ويشير لجيل الأوائل البارزين أمثال سيد درويش وزكريا أحمد وصالح عبد الحي صاحب أغنية «ليه يا بنفسج…». ويمضي في مديح «أم الدنيا»، ويقول إنه حتى صباح فخري بنفسه تأثر بالمدرسة والموشحات المصرية قبل أن يسهم ببناء وتطوير المدرسة الموسيقية الشامية، فغنى لأم كلثوم الكثير من الأغنيات منها «إيمتى الهوا» و«سيبوني يا ناس» و«الفل والياسمين» و«يلي بتشكى من الهوى»، وهي لزكريا أحمد و«ضيع مستقبل حياتي» لسيد درويش.

لكن دحلة عاشق للمدرسة الشامية، ومنحاز لسوريا، التي تشغله وتملأ عليه دنياه ويقول «أنا ابن حلب».

حلب البنت المدللة

وتحظى حلب لدى دحلة بمكانة البنت المدللة، فهي عاصمة الموسيقى، التي أنتجت الكثير من الفرق والمنتوجات الفنية، لا سيما أنها مدينة صباح فخري، الذي التقاه في دار الأوبرا القاهرية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقبلها في لقاء عابر في عمان.

ويستذكر ذلك اللقاء «بادرت الأمينة العامة لدار الأوبرا رتيبة الحفني بترتيب لقاء مع صباح فخري بعدما استمع لما قدمته من أغان تفاعل المصريون معها باندهاش لا سيما أنها بتوزيع موسيقي مصري مختلف عن توزيع الأغاني ذاتها، التي قدمها صباح فخري، الـذي عـقب بالـقول «أنت سـتكون وريثي في العالم العربي في الموشحات».

الموشحات

ويبوح دحلة بأنه يحب الموشحات ويعتبرها أصل الغناء العربي، من ناحية اللحن والموسيقى لكنه يتحفظ من مضامينها الغرامية، وربما لميوله المحافظة، ولذا لا يتردد بالقول إنه يحقق ذاته بالغناء للراحل وديع الصافي وهو بالنسبة له أب روحي.

ويدلل على ذلك بوقف الحديث، والغناء والسعادة تغمره أغنية «يا ختي» «يا مروان لوين يا مروان «،»الحب هالحرفين» ويتابع «أبدع وديع الصافي وهو يغني للابن وللبيت والأرض وللتنور وللوطن والغربة وللحياة الواقعية بتفاصيلها وسط إحساس رباني مرهف. هذه الأغاني تقنعني وتدغدغ ضميري بل أدندنها وأنا نائم وداخل المطبخ وفي الحّمام لأنها تحتوي مضامين اجتماعية وروحية فأحس بالكلمات وبلقائها مع الموسيقى وأنسجم كليا معها فأشعر وكأنني نسر في السما وأنا أغني «يا ختي نجوم الليل شو فيها»، «رجعت على الأوطان عبلادي»، «يا بني بلادك أرضك حميها..».

ويزداد حماسا وهو يتوقف عند أغان وابتهالات دينية غناها وديع الصافي مثل «يا ذا العلا والكرم» لافتا لعشقه صدق وتواضع وطبيعية وديع الصافي. ويحافظ دحلة على علاقات صداقة مع أبناء الراحل وديع الصافي، ويشارك من خلال معهد «الصافي» في بلدة عيلبون المجاورة لبلدته بتخليد ذكرى الراحل وديع الصافي باحتفالية تتم كل عام وهو يستعد بالتعاون مع أبناء الراحل لتنظيم احتفالية في طابا لروحه قبيل نهاية العام الحالي.

ويتفـق مـع مـن يعتـقد أن الفلسـطينيين في الداخل يملكون طاقات فنية هائلة لكن الســلطات الإسرائيلية التي تمنع إقامة نقابة فنانين فلسطينيين تقيد انطلاقهم للمزيد من التألق والنجاح فتبقيهم بلا أم وأب.

كبرت الموسيقى في داخله أولا بأول وأسس مع زميل له عام 1995 فرقة الفارابي للموشحات. وحول ظهوره خارج وطنه يوضح أن التراث الفلسطيني غني بالأهازيج والأغاني الشعبية، ولذا فقد لجأ في الاحتفاليات العربية لتقديم موشحات أندلسية وقدود حلبية، لافتا إلى أن القدود جاءت من جمع «قد»، والتي لا تعني الخصر، حيث كان المركز الموسيقي في حلب يغير كلمات ولهجة أغان تركية وعربية (كلمة قد كلمة) مع الإبقاء على لحنها. ويستذكر مثالا على ذلك أغنية «صيد العصاري» وهي مصرية الأصل وتم تغيير كلماتها وصب معان جديدة فيها والحفاظ على لحنها.

العامرية

ويرفض مصطفى دحلة فكرة اعتزال الفن، لأن الإنسان مجبول باللحن ويستعد للبدء في تعليم الموسيقى في جامعة حيفا. ولا يتعرض للكلل والملل، رغم أنه يحيي الحفلات في المواسم كل ليلة دون توقف، ويقول إنه حينما يغني موال «العامرية» يطير طربا كل يوم من جديد لافتا لدأبه على مطالعة المواد الموسيقية مستفيدا من مكتبته العامرة

ويتابع «قاموسي لا يعرف التقادم والتكلس وأتجدد بالإبداع وبالشغف بالغناء كما أريد أنا وللجمهور دور في ذلك طبعا». موضحا أنه يعشق الغناء ويتواصل مع جمهوره، ويقول إنه مع أول موال رقيق يستشعر نشوة مريديه فتتجدد طاقاته وهو يسعى لإنتاج الفرح والسرور مختارا أغنياته حسب نوعية المشاركين. ولا يبدي قلقا على مستقبل الموسيقى العربية الكلاسيكية، ويقول إن أجيالا من الذويقة تتوالى لأن الحقيقة الفنية تنتصر دوما أما الفن الهابط فهو كالزبد.

ولم يتمكن الفنان الفلسطيني القادم من الجليل من الاستجابة لطلبات جهات فنية مصرية بالبقاء في القاهرة لمواصلة مشاريع فنية وذلك لصغر سن أبنائه ورغبته في البقاء قريبا منهم. ولما كان فرخ البط عوام فإنه أورث موهبته الموسيقية لأولاده كما ورثها الصوت الجميل من جده مصطفى بل أن حفيديه الطفلين اللذين يحملان إسمه يتـمتعان بصـوت موسـيقي واعـد.