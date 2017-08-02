﻿انفلات أمني في السويداء وغياب كامل للأجهزة اﻷمنية التابعة للنظام السوري

حلب – «القدس العربي»: تعيش محافظة السويداء في جنوب سوريا، مؤخراً انفلاتاً أمنياً، حيث كثرت عمليات القتل والخطف والسرقة في ظل غياب كامل للأجهزة اﻷمنية التابعة للنظام السوري.

ويؤكد الناشط الإعلامي وعضو شبكة السويداء24 نور رضوان، تزايد حالة اانفلات اﻷمني في محافظة السويداء في اﻵونة اﻷخيرة بشكل ملحوظ، والتي كانت من أكثر المحافظات السورية الآمنة خلال سنوات الحرب التي تمر فيها البلاد، مما أثار قلق الأهالي، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة عمليات الخطف وتفاقم جرائم السلب والتشليح في ظل غياب كامل للأجهزة اﻷمنية وعشرات الميليشيات الموالية والفصائل المحلية التي تأخذ جميعها دور المتفرج وفي بعض اﻷحيان تأخذ دور المنفذ للجرائم.

وأشار رضوان خلال حديثه إلى توثيق الشبكة حالات خطف حصلت في شهر تموز/ يوليو الماضي، والتي تزيد عن خمس وعشرين حالة طالت مدنيين في ظروف متفرقة بينهم طفلة وفتاة أطلق سراحهما، حيث وقعت بعض عمليات الخطف في وضح النهار بالقرب من أجهزة النظام، إضافة إلى رصد أكثر من 15 حالة سلب سيارات بقوة السلاح، كما أن الشهر السابع شهد ازدياد في عمليات العنف حيث تم توثيق مقتل ثلاثين مدنياً خلاله 21 منهم قتلوا على يد قوات النظام.

وأكد رضوان على وجود استياء واسع لأهالي المحافظة بسبب الانفلات اﻷمني، ويحمل البعض المسؤولية لأجهزة النظام ومليشياته وآخرين للفصائل المحلية والمرجعيات الدينية والاجتماعية في المحافظة، بينما المقربين من أجهزة النظام يعزون ذلك إلى عدم نيتهم إراقة الدماء في السويداء وتطبيق القانون بالقوة.

ولفت رضوان إلى أن قسماً من الأهالي يرى أن ما يحدث في السويداء هو جزء من مخطط لأجهزة مخابرات النظام من اجل معاقبة المحافظة على عدم انخراط أكثر من ثلاثين ألفاً من أبنائها في قواته مستندين في ذلك إلى أن حالة اﻹنفلات اﻷمني تدهورت منذ نهاية عام 2014 وهي الفترة ذاتها التي شهدت اﻹفراج عن أول مقبوض عليه للخدمة اﻹلزامية في السويداء بالقوة.

وأضاف رضوان أنه مع ظهور حركة رجال الكرامة التي أجبرت النظام على حصر الخدمة ﻹبناء المحافظة داخل السويداء، ما أدى إلى توقف حملات التجنيد اﻹجباري وتبدأ حالة اﻹنفلات اﻷمني بالتفاقم، وبذلك يحاول النظام إرغام أهالي المحافظة على التمسك فيه والخضوع لشروطه مقابل ضبط اﻷمن في المحافظة.

من جهته قال عضو اللجنة الوطنية للسلم اﻷهلي وتحرير المختطفين والرهائن نجيب أبو فخر: منذ بداية تدهور الأوضاع في عموم سوريا، سعى أهالي السويداء بكل أطيافهم لإيجاد صيغة اجتماعية تجنب المحافظة الانحدار نحو هاوية الانفلات اﻷمني ، وتمت صياغة ميثاق تحت عنوان (وثيقة حقن الدم في محافظة السويداء) تضع معايير واضحة للدور الاجتماعي في معالجة تطورات اﻷزمات الاجتماعية.

وأضاف في لقائه مع «القدس العربي» أن مكونات سكان المحافظة كافة ورموزها الدينية والعشائرية والاجتماعية وحتى الثقافية، التزمت بالوثيقة لتعالج حالات التهريب والخطف والخروج عن العادات والتقاليد وتؤكد على أن السويداء ليست طرفاً في القتل في سوريا ولن تسمح ايضاً ﻷحد بجرها إلى مستنقعات الدم السوري – السوري.

وأشار أبو فخر إلى أن المبادرة نظمت توزيع المسؤوليات بين القرى في الطرق الفرعية، لكن وكالعادة كانت هناك جهات عديدة على رأسها النظام اﻷمني تعارض إخراج الوثيقة إلى النور وتفعيلها وكذلك رأت بعض الزعامات التقليدية ان في ذلك تحجيماً لدورها، وأيضاً بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن تحييد المحافظة فيه تجنٍ على تاريخها!! حيث تم تفشيل المشروع بمجمله لكنه يعود للواجهة عند كل أزمة، إلا انه يتعدى الجدل. ويرى أبو فخر ان الإنفلات اﻷمني الذي يكبر سيزداد نموًا بسبب التقاطع المصلحي الكبير بين أطراف اﻷزمة وبين حالة الفوضى التي تشغل الناس العاديين عن شؤون حياتهم الجوهرية ، عدا عن اﻷطراف الإقليمية التي أصبح لها في محافظة السويداء أذرع وليس فقط مجرد أصابع.

أما المواطن أمير الجبر فيقول لـ»القدس العربي» إن المسؤول عن الانفلات الأمني في السويداء العميد وفيق ناصر رئيس فرع الامن العسكري في المدينة، حيث أن جميع العصابات التي تمتهن الخطف والتشليح ترتبط بعلاقة وطيدة بعناصر وفيق ناصر. وأضاف، إن عمليات الخطف والتشليح التي ارتفعت بنسبة كبيرة بعد احداث المظاهرات الاعتصامات التي شهدتها المحافظة مؤخرا، فتبدو رسالة من الأجهزة الأمنية للأهالي مفادها خراب السويداء في حال سحب البساط من تحت ايدهم.