﻿العلاقات بين لبنان والكويت على المحك بسبب ممارسات «حزب الله»

بيروت- « القدس العربي»: تتجه الانظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم خصوصاً لجهة تداعيات المذكرة الكويتية الاحتجاجية التي تسلمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي حول دور حزب الله في «خلية العبدلي» والطلب إلى إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف لوضع حد لممارسات الحزب غير المسؤولة التي اعتبرتها الرسالة «تهديداً لأمن البلاد واستقرارها وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي، داعية إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل حزب الله باعتباره مكوناً من مكوّنات الحكومة اللبنانية».

وعشية الجلسة الحكومية سرت أجواء تستغرب إهمال وزارة الخارجية اللبنانية للرسالة الكويتية وعدم الرد عليها ما دفع بأوساط الخارجية إلى نفي تجاهلها لهذه الرسالة ، وأكدت الأوساط «انها تتابع الموضوع مع وزارة الخارجية الكويتية والسفارة الكويتية في لبنان لتزويدها بتفاصيل كافية عن القضية، لكي تتمكن من اجراء المقتضى».

وتشير المذكرة الكويتية إلى حكم محكمة التمييز الصادر في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية الذي أكد «مشاركة حزب الله اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي الكويتية للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت». وتزامنت الرسالة مع معلومات أولّية عن رفض الكويت استقبال سفير لبنان الجديد ريّان سعيد لأنه من الطائفة الشيعية.