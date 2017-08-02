﻿المعارضة السورية المسلحة تهاجم مواقع للنظام والميليشيات الموالية لها في البادية السورية

حلب – «القدس العربي»: أفادت مصادر لـ «القدس العربي» بأن قوات المعارضة السورية شنت هجوماً على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة البادية السورية من أجل استعادة السيطرة على منطقة بير محروثة.

وقالت المصادر إن الهجوم على منطقة بير محروثة يأتي ضمن معركة «الأرض لنا»، التي أعلنتها فصائل المعارضة السورية في وقت سابق، مضيفة أن الهجوم بدأ بقصف تمهيدي بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أسفر عن تدمير عدد من آليات النظام وقتل ضابط رفيع المستوى وعدد من جنوده.

وكانت قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية قد بدأت مؤخراً حملة عسكرية في منطقة البادية مستغلة اتفاق الهدنة في الجنوب السوري، وسيطرت على مناطق عدة في السويداء الشرقي منها تل أصفر، تلول سلمان، القصر، والساجية)، بالإضافة لسيطرتها على (تل مكحول وسيس) بريف دمشق الشرقي.

ويقول عضو المكتب الإعلامي في قوات الشهيد احمد العبدو عمر الدمشقي،: إن معركة الفصائل العسكرية السورية انطلقت بسبب قيام قوات النظام مدعوما بميليشات طائفية باحتلال مناطق استراتيجية، وعملت بعدها على هدنة في الجنوب الغربي من سوريا وتحويل كامل قواه إلى البادية من أجل احتلال مناطق شاسعة.

وأشار لـ «القدس العربي» إلى أن معركة الأرض لنا بدأت قبل ثلاثة أشهر بتحرير المنطقة من تنظيم الدولة داعش ما زالت مستمرة على الأرض، حيث أوقعت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات التي هرعت للهروب من المنطقة و قتل ضباط برتب عالية فضلاً عن مقتل عشرات المقاتلين كما ذكر.

ولفت إلى أن منطقة البادية والقلمون الشرقي هما المنطقتان الوحيدتان اللتان لم تشملهما اي هدنة او اتفاق وهما ضمن مناطق انتشار قوات احمد العبدو التي عملت قوات النظام على قطع طريقها امام العمل ضد تنظيم داعش. وأكد الدمشقي على مواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل البادية. والمحاور الرئيسية مثل مفرق ظاظا ومنطقة السبع بيار على طريق دمشق بغداد وصولا إلى منطقة سد الزلف في ريف السويداء من النظام و الميليشات الداعمة له، والمتابعة بعدها بتجاه البوكمال و دير الزور لطرد تنظيم الدولة منها.

وفي سياق متصل قال نائب قائد المجلس العسكري لدير الزور جاسم عارف السالم: ان الحرب في سوريا لم تعد حرباً محلية أو اقليمة بل باتت دولية تديرها دول كبرى مثل أمريكا وروسيا وفقاً لمصالحها. ويرى السالم خلال لقائه مع «القدس العربي»: ان هناك خريطة سياسية وعسكرية خاصة في دير الزور، حيث ان أي تحرك لفصائل الجيش الحر يجب أن يكون بالتنسيق مع الدول المهيمنة على الملف السوري بأكمله.

وأكد أن هناك تحركاً جدياً للنظام باتجاه دير الزور يقابله موقف صامت من الجيش الحر وذلك لأسباب عدة أهمها، ان النظام يعلم أهمية محافظة دير الزور ويحاول الاستفادة من وجود داعش لأخذ الضوء الآخضر من دول التحالف بانه يستطيع أن يكون البديل الشرعي لتنظيم داعش. وأضاف أن النظام يحاول أن يلعب على ورقة تعبئة أبناء العشائر وزجهم في هذه المعركة، فيما فصائل الجيش الحر تنتظر ما ستؤول إليه معركة تحرير الرقة، حيث يعتقد أن هناك سيناريو مختلفاً جداً سوف يطبق في دير الزور، إلا أن النظام أو الجيش الحر لن يستطيعا اتخاذ أي خطوة جدية دون علم وتنسيق مسبق مع دول التحالف.