﻿الجزائر تستأنف عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحو النيجر

الجزائر « القدس العربي»: قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجرية استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين المقيمين بالجزائر، وذلك بداية من شهر أغسطس/ آب الحالي، وذلك بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر.وقال عبد العزيز بن علي الشريف الناطق باسم الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) إن القرار اتخذ بالتشاور بين السلطات الجزائرية والنيجرية «بهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر «، الأمر الذي جعل الجزائر تقرر استئناف عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، المقيمين فوق التراب الجزائري بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه العملية «تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية، من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء الصحراء، خاصة دول النيجر ومالي ، بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي يواجهه بلدنا.

وأوضح بن علي الشريف أنه «تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية، بما فيها الهلال الأحمر الجزائري، لضمان إتمام عمليات الترحيل في أحسن الظروف الممكنة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان، وفقا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال». وأكد المسؤول ذاته أن السلطات الجزائرية «حرصت على أن تتم عمليات الترحيل عبر مختلف المراحل في أحسن الظروف وفي راحة وأمن «، مشددا على أن السلطات حرصت أيضا على أن تكون هناك رعاية طبية ونفسية لفائدة هؤلاء المهاجرين «.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية بعد أسابيع من التصريحات والتصريحات المتناقضة من طرف مختلف المسؤولين بخصوص هؤلاء الرعايا الأفارقة الذين يقيمون فوق التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، إذ سارع رئيس الوزراء عبد المجيد تبون في وقت أول للتأكيد على أن الجزائر ستتكفل بهؤلاء المهاجرين واللاجئين، لأنهم هربوا من بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات والإرهاب والمجاعات، وأن الجزائر تعرف معنى اللجوء وكانت دائما مكة المضطهدين، وأنها ستعمل على تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين، بما يمكنهم من ولوج سوق العمل.

لكن أحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية خرج بعدها بأيام بتصريح مناقض، مؤكدا على أن هؤلاء المهاجرين دخلوا الجزائر وأقاموا فيها بطرق غير شرعية، وأن الكثير من جرائم الاعتداءات والاتجار بالمخدرات يقف وراءها هؤلاء، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الجدل، لكن وزير الخارجية عبد القادر مساهل ذهب أبعد بالتأكيد على وجود شبكات اتجار بالبشر وإجرام وحتى شبكات إرهابية وراء تدفق الهجرة غير الشرعية على الجزائر، مشددا على أن القضية أصبحت قضية أمن قومي، وأن الجزائر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، من دون أن تكترث لما تقوله المنظمات غير الحكومية الدولية أو الجزائرية.