﻿«الأونروا» تعلن انتهاء تنفيذ مشاريع لـ «دعم الاستقرار» في غزة

غزة – «القدس العربي»: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها انتهت من التنفيذ الكامل لمشروع «دعم الاستقرار» في غزة من خلال البرنامج الطارئ «النقد مقابل العمل» ومشروع بناء الصلابة النفسية والحد من التوتر. وذكرت أن البرامج ممولة من الاتحاد الأوروبي لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في غزة. وحضر الحفل الختامي القائم بأعمال مدير عمليات «الأونروا» ديفيد هاتون، إلى جانب عدد من كبار موظفيها.

وأوضحت أنه من خلال مشروع بناء الصلابة النفسية والحد من التوتر في قطاع غزة، دعم الاتحاد الأوروبي برامج «الأونروا» الأساسية بما فيها برنامج التعليم، وبرنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج الصحة النفسية والمجتمعية. وزودت المساهمة البالغة خمسة ملايين يورو، 420 لاجئا فلسطينيا من الطلاب كبار السن بالتدريب لمدة ستة شهور في مركزي تدريب تابعين لـ «الأونروا»، وأنه بعد انتهاء التدريب، وفر المشروع للمتدربين فرصا للتدريب المهني.

وقالت الأونروا» إنه بالإضافة إلى ذلك، شمل التبرع دعم تدريس حقوق الإنسان لـ 262,000 طفل في مدارسها، ومكن في الوقت ذاته برنامج الصحة النفسية والمجتمعية من تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي منظمة للطلاب وأسرهم إلى جانب بناء قدرات مرشدي برنامج الصحة النفسية والمجتمعية في المدارس.

والمعروف أن طلاب قطاع غزة يعانون من اضطرابات نفسية كبيرة، جراء الحروب والاعتداءات الإسرائيلية وآخرها الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع قبل ثلاث سنوات، حسب ما جرى تأكيده في تقارير خاصة أصدرتها منظمات دولية ومحلية، ذكرت فيها أن تلك الحروب كان لها «آثار سلبية» ظهرت في سلوك الأطفال وحتى النساء والرجال؟

إلى ذلك قالت المنظمة الدولية إنها والاتحاد الأوروبي اختتما مشروع «دعم الاستقرار» في غزة من خلال برنامجها الطارئ، وهو مشروع بقيمة ثلاثة ملايين يورو، حيث هدف لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين الفلسطينيين والتعامل مع نسب البطالة المرتفعة في غزة.

وقد تمكنت «الأونروا» من خلال هذا الدعم من تزويد 5000 لاجئ فلسطيني، بفرص عمل ضمن مشروع النقد مقابل العمل لمدة 12 شهرا وذلك عبر برنامج خلق فرص العمل التابع للأونروا. ويعاني قطاع غزة من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11 عاما، حيث وصلت نسب المعتمدين على المساعدات الخارجية إلى 80%، في حين بلغت نسب البطالة أكثر من 43%. وتنفذ مؤسسات حكومية ودولية برامج «تشغيل مؤقت» بهدف الحد من تأثيرات البطالة.

إلى ذلك أشاد ديفيد هاتون بالمساهمة «طويلة الأمد» التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي، وقال في التصريح الصحافي «أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشادة بالدعم المهم والمستمر الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي وساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو لدعم الأونروا بين عامي 2007 و2015»، وعبر عن أمله في مواصلة هذه العلاقة المثمرة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في غزة.

وتقول «الأونروا» إن الاتحاد الأوروبي لا زال أكبر مانح متعدد الأطراف للبرامج والخدمات الأساسية لها، وأضافت أن التبرع الأخير جاء بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي السنوية بمبلغ 82 مليون يورو في ميزانية برامجها، حيث يصل إجمالي مساهمته المقدمة لها إلى 138.5 مليون يورو في عام 2016، بما في ذلك المساهمات في المشاريع والنداءات الطارئة.